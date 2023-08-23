الأربعاء 23 أغسطس 2023
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محافظات

وصول البابا تواضروس الثانى إلى الإسكندرية لترؤس صلاة العشية

البابا تواضروس،فيتو
البابا تواضروس،فيتو

وصل منذ قليل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل وسط المحافظة، وذلك لترؤس صلاة العشية مساء اليوم من مقر بطريركية الأقباط الأرثوذكس فى الإسكندرية، يعقبها إلقاء العظة الاسبوعية فيما يسمى بـ"الاجتماع الأسبوعى" للبابا، وسط حضور شعبى وكهنوتى.

ويشارك البابا الصلاة، الآباء أساقفة الاسكندرية، رؤساء القطاعات الثلاثة، وهم الأنبا إيلاريون أسقف كنائس غرب الاسكندرية، والأنبا بافلى أسقف كنائس المنتزة، والأنبا هرمينا أسقف كنائس وسط وشرق، فضلا عن الآباء كهنة الكاتدرائية المرقسية.

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يشار الى أن البابا يقوم بزيارة رسمية الى دولة المجر حاليًا بدعوة من حكومتها، وقضى البابا اليوم الأخير من الزيارة مساء أمس فى  الكنيسة القبطية ببودابست، ليستأنف نشاطه الرعوي فى الاسكندرية عقب وصوله من المجر.

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