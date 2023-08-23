الأربعاء 23 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

اعتقال 5 سوريين في قبرص بتهمة تهريب مهاجرين

مهاجرون سوريون، فيتو
مهاجرون سوريون، فيتو

بتهمة تهريب مهاجرين، اعتقلت الشرطة القبرصية، اليوم الأربعاء، خمسة سوريين في عملية قالت إنها تهدف إلى وضع حد لشبكات الاتجار بالبشر في الجزيرة، حسبما أعلنت السلطات.

وتردد قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي أنها "في الخط الأمامي" على طريق الهجرة عبر البحر المتوسط. 

أعلى عدد طلبات لجوء

وسجلت في العام الماضي، وفق بيانات الاتحاد الأوروبي، أعلى عدد طلبات اللجوء بالنسبة لعدد السكان بين الدول الـ27 للتكتل.

وفي السياق، أمر الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليديس، بـ"عملية منسقة لتفكيك منظمة إجرامية تقوم بتهريب مهاجرين غير شرعيين إلى قبرص" في بلدة ليماسول الساحلية جنوب الجزيرة، على ما ذكر بيان للرئاسة.

Advertisements

التعامل بفعالية مع مشكلة الهجرة

وقد تم اعتقال خمسة سوريين خلال العملية التي تلقت توجيهات "بالتعامل بفعالية مع مشكلة الهجرة وعدم التهاون إطلاقا مع الظاهرة".

وأرجعت أجهزة الأمن اعتقال الرجال بشبهة الانتماء إلى "منظمة إجرامية" تقوم بتهريب مهاجرين غير شرعيين.

ضبط مهاجرين في مجمع سكني مهجور

جاء ذلك غداة عملية للشرطة ضبطت فيها عشرات المهاجرين المقيمين في مجمع سكني مهجور قرب مدينة بافوس عقب احتجاج سكان واتهامات بسرقة الكهرباء.

وجاء في بيان الرئاسة، اليوم الأربعاء، أنه يُتوقع أن تنفذ السلطات مزيدا من الاعتقالات مؤكدا إصدار مذكرات توقيف.

التصدي لشبكات التهريب

وأشار البيان إلى أنه "لمكافحة مشكلة الهجرة بطريقة فعالية، لا يزال أحد المطالب الرئيسية يتعلق بالتصدي لشبكات التهريب التي تعرض للخطر حياة المهاجرين غير القانونيين".

وأكد البيان وجود تراجع ملحوظ في عدد طالبي اللجوء مؤخرا بسبب الإجراءات ضد المهربين.

إعادة طالبي لجوء إلى بلدانهم

وبدورها، كثفت السلطات جهودها لإعادة طالبي لجوء إلى بلدانهم الأصلية.

ووفق وزارة الداخلية، أعيد 4370 مهاجرا هذا العام، وهو رقم أعلى بكثير عن ما مجموعه 2353 أعيدوا في 2022.

منع مهاجرين من الانتقال لدول أخرى

وقد منعت قبرص مهاجرين وصلوا أراضيها، منذ الأول من يناير، من تقديم طلب لنقلهم إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي في مسعى لثني وافدين جدد عن القدوم.

وفي الوقت الذي تراجع فيه عدد المهاجرين الوافدين منذ العام الماضي، ارتفع عدد القادمين على متن مراكب من سوريا التي تشهد نزاعا ولبنان الغارق في أزمات.

وباء جديد في قبرص يحصد أرواح مئات الآلاف من القطط ويهدد دول الجوار

دمهم ضاع هدر، قصة حرق 4 مصريين في قبرص والمحكمة تجامل الجاني بحكم وقرار غريب (فيديو)

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تهمة تهريب مهاجرين الشرطة القبرصية قبرص الاتحاد الاوروبي الهجرة عبر البحر المتوسط الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس مهاجرين غير شرعيين مدينة بافوس سوريا

مواد متعلقة

رئيس قبرص يوجه الشكر للسيسي ويشيد بعمق العلاقات الثنائية مع مصر

نفوق 300 ألف قط في قبرص بفيروس غامض

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب داخل السوق المحلي

زغلول صيام يكتب: أين العدل في الجامعة الأهلية ببنها! رفقا بشباب مصر!

حكاية اختفاء ملفات 3 آلاف عضوية موقوفة بنادي الزمالك

عمال الزمالك المفصولون يطالبون اللجنة الثلاثية بالعودة لوظائفهم

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 24-8-2023 في مصر

غضب عمال الزمالك بسبب عدم صرف الراتب المتأخر وهذا موقف اللجنة الثلاثية

بعد غضب جماهير ليفربول، تعرف على خليفة محمد صلاح في تنفيذ ركلات الجزاء

بالأسماء، تفاصيل الحركة القضائية الجديدة (مستند)

Advertisements

منوعات

المزيد

الحكومة الألمانية توقع خططا لتسهيل تغيير "الجنس"

توت عنخ آمون في موسكو لكشف أسرار لعنة الفراعنة

هبوط ناجح لمركبة الفضاء الهندية على سطح القمر (فيديو)

دراسة: امرأة حامل من كل 5 نساء تلقى معاملة طبية سيئة في أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 23-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 23-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 23-8-2023 في السوق المحلي

آخر تحديث لسعر الجنيه المصري مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

أفضل 10 مسلسلات تاريخية أجنبية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

واعظة بالأوقاف: غض البصر للمرأة وللرجل لمنع التجاوز

هل مهنة “الميكب أرتيست” حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

أستاذ بالأزهر: صلة الرحم أمر إلهى لنشر الرحمة

المزيد
الجريدة الرسمية