اعتقال 5 سوريين في قبرص بتهمة تهريب مهاجرين

بتهمة تهريب مهاجرين، اعتقلت الشرطة القبرصية، اليوم الأربعاء، خمسة سوريين في عملية قالت إنها تهدف إلى وضع حد لشبكات الاتجار بالبشر في الجزيرة، حسبما أعلنت السلطات.

وتردد قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي أنها "في الخط الأمامي" على طريق الهجرة عبر البحر المتوسط.

أعلى عدد طلبات لجوء

وسجلت في العام الماضي، وفق بيانات الاتحاد الأوروبي، أعلى عدد طلبات اللجوء بالنسبة لعدد السكان بين الدول الـ27 للتكتل.

وفي السياق، أمر الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليديس، بـ"عملية منسقة لتفكيك منظمة إجرامية تقوم بتهريب مهاجرين غير شرعيين إلى قبرص" في بلدة ليماسول الساحلية جنوب الجزيرة، على ما ذكر بيان للرئاسة.

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التعامل بفعالية مع مشكلة الهجرة

وقد تم اعتقال خمسة سوريين خلال العملية التي تلقت توجيهات "بالتعامل بفعالية مع مشكلة الهجرة وعدم التهاون إطلاقا مع الظاهرة".

وأرجعت أجهزة الأمن اعتقال الرجال بشبهة الانتماء إلى "منظمة إجرامية" تقوم بتهريب مهاجرين غير شرعيين.

ضبط مهاجرين في مجمع سكني مهجور

جاء ذلك غداة عملية للشرطة ضبطت فيها عشرات المهاجرين المقيمين في مجمع سكني مهجور قرب مدينة بافوس عقب احتجاج سكان واتهامات بسرقة الكهرباء.

وجاء في بيان الرئاسة، اليوم الأربعاء، أنه يُتوقع أن تنفذ السلطات مزيدا من الاعتقالات مؤكدا إصدار مذكرات توقيف.

التصدي لشبكات التهريب

وأشار البيان إلى أنه "لمكافحة مشكلة الهجرة بطريقة فعالية، لا يزال أحد المطالب الرئيسية يتعلق بالتصدي لشبكات التهريب التي تعرض للخطر حياة المهاجرين غير القانونيين".

وأكد البيان وجود تراجع ملحوظ في عدد طالبي اللجوء مؤخرا بسبب الإجراءات ضد المهربين.

إعادة طالبي لجوء إلى بلدانهم

وبدورها، كثفت السلطات جهودها لإعادة طالبي لجوء إلى بلدانهم الأصلية.

ووفق وزارة الداخلية، أعيد 4370 مهاجرا هذا العام، وهو رقم أعلى بكثير عن ما مجموعه 2353 أعيدوا في 2022.

منع مهاجرين من الانتقال لدول أخرى

وقد منعت قبرص مهاجرين وصلوا أراضيها، منذ الأول من يناير، من تقديم طلب لنقلهم إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي في مسعى لثني وافدين جدد عن القدوم.

وفي الوقت الذي تراجع فيه عدد المهاجرين الوافدين منذ العام الماضي، ارتفع عدد القادمين على متن مراكب من سوريا التي تشهد نزاعا ولبنان الغارق في أزمات.