محافظ أسوان يوجه بوقف حركة الملاحة النهرية في بحيرة ناصر

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بوقف حركة الملاحة النهرية ببحيرة ناصر بصورة مؤقتة ولحين تحسن حالة الطقس مع رفع درجة الاستعداد القصوى لفرق الحماية المدنية، والإسعاف، والمستشفيات.

وناشد المحافظ المواطنين في المدينة السياحية بالالتزام بأماكن تواجدهم، مع تقليل الحركة سواء للمشاة أو المركبات للحد من الحوادث، بالإضافة إلى توخي الحذر بعدم التواجد في الأماكن المفتوحة لاحتمالية سقوط أمطار.

فيما كلف اللواء أشرف عطية إدارة مرور أسوان بالتنبيه على سائقي المركبات بطريق أسوان / أبو سمبل السياحي بالتهدئة، وخفض السرعات للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية، مؤكدًا أن هناك تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى حيث إنه فى حالة انخفاض مستوى الرؤية بشكل كامل سيتم تباعًا غلق حركة الملاحة النهرية أو الجوية أو الطرق طبقًا للحالة الجوية، كما أن هناك تواصل مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لعرض الموقف أولًا باول.

وشهدت مدينة أبوسمبل السياحية جنوب محافظة أسوان، اليوم، تغيرات مفاجئة في الطقس؛ إذ غطت عاصفة ترابية وضبابية قوية سماء المدينة وحجبت الرؤية وجعلت لونها بنفسجي.

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