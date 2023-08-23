ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية ومصادرة سجائر دون فواتير فى الإسكندرية

شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين الصارمة لمنع التلاعب فى الأسعار.

يأتي ذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية لضبط ومتابعة الأسواق.

أصدر المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المحلات والأسواق.

قامت إدارة شرق التموينية بالمديرية برئاسة الأستاذ فريد شوقى مدير الإدارة وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بحملة تموينية بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن الآتي:

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ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل أحد المحلات وتم تحرير الكميات التالية: ٨ علب سمن نباتي زنة العلبة واحد كجم و٨ كيس فول زنة الكيس ٥٠٠ جم و٨ كيس لوبيا زنة الكيس ٥٠٠ جم.

عدد ٢ كيس فاصوليا زنة الكبس ٥٠٠ جم واحد كجم عدس عدد ٢ زجاجة خل وماء ورد تحرير محضر عدم إعلان عن اسعار السلع وتحرير عدد ٣ محاضر امتناع وحجب عن البيع سجائر كليوباترا وتم مصادرة ٣٠ قاروصة بإجمالي ١٨٠ علبة.

تحرير عدد ٣ محاضر بيع سجائر بأزيد وتحرير عدد ٤ محاضر حيازة وعرض وبيع سجائر بدون فواتير محلية ومستوردة وتم مصادرة ٢٩٨ علبة سجائر.

حيازة وعرض وبيع ٣٣٧٥ فلتر سجائر مستوردة ومجهولة المصدر وبدون فواتير.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.