وزير الاتصالات: إنشاء 13 مركزا لإبداع مصر الرقمية تصل إلى 20 مطلع 2024

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية مشروع مراكز إبداع مصر الرقمية لكونه يستهدف بناء الإنسان من خلال تنمية القدرات الرقمية للشباب وتأهيلهم لأسواق العمل المحلية والعالمية مشيرا إلى حرصه على متابعة سير عمل العملية التدريبية والمبادرات البرامج التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات.

دور وزارة الاتصالات



وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم بإنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية فى مختلف المحافظات وفق خطة متكاملة وضعتها الوزارة لنشر هذه المراكز على مستوى الجمهورية، موضحا أنه تم حتى الآن إنشاء 13 مركز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات حيث تم افتتاح 8 مراكز حتى الآن فى كل من أسوان وقنا وسوهاج والمنيا والمنصورة والمنوفية والإسماعيلية والقاهرة، مع بدء التشغيل التجريبى لـ 5 مراكز جديدة في النصف الأول من 2023 في محافظات الإسكندرية والجيزة والوادي الجديد وشمال سيناء وبني سويف.

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وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنه من المقرر الوصول إلى 20 مركز إبداع مصر الرقمية مع مطلع العام المقبل 2024 وذلك في إطار خطة تستهدف إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية في كل محافظة.

وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ود. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد شهدا توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة العريش، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور د. حسن الدمرداش رئيس الجامعة؛ لإنشاء مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" داخل جامعة العريش؛ بهدف تنمية مهارات طلاب وخريجي الجامعة وشباب محافظة شمال سيناء، وتأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلى والعالمي في تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أكد د. أيمن عاشور أن التعاون القائم بين وزارتي التعليم العالى والاتصالات يمثل نموذجا فى تكامل العمل الحكومى فى مجال الخدمات الرقمية، وقد أسهم بشكل فعال فى تدريب طلاب الجامعات وتأهيلهم وتزويدهم باحتياجات سوق العمل المحلى والدولى من المهارات الرقمية والخبرة العملية فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيات الحديثة، فضلا عن التعاون المثمر بين الوزارتين فى رفع البنية التحتية الرقمية بالجامعات المصرية، وتعزيز دور الجامعات المجتمعي فى خدمة محيطها الجغرافى.



أشاد الوزير بالبروتوكول الذى يتيح الفرصة لتوفير التدريب العملى لطلاب شمال سيناء لاكتساب الخبرات والمهارات التكنولوجية، ودعم الإبداع وريادة الأعمال بين طلاب الجامعات، وتوفير الخدمات الرقمية التي تحتاجها المحافظة، وما لذلك من انعكاسات على خدمة أهالى سيناء، مؤكدا على استكمال خطة إنشاء مراكز كريتيفا بجميع المحافظات، وخاصة المحافظات الحدودية تنفيذا لرؤية الدولة للتنمية المستدامة؛ لافتا إلى أن تجربة مراكز إبداع مصر الرقمية داخل الجامعات تعد من التجارب الناجحة والبناءة، التى كان لها تأثير واضح وملموس فى رفع القدرات الرقمية لطلاب الجامعات، وتقديم استشارات مهنية وتقنية للطلاب والخريجين.



وقدم الوزير الشكر إلى د. عمرو طلعت، ولفريق عمل وزارة الاتصالات لتعاونهم مع الوزارة من خلال العديد من البروتوكولات والمشروعات السابقة.



ومن جانبه أعرب د. حسن الدمرداش عن سعادة الجامعة باستضافة مركز كريتيفا، مشيرا إلى أنه تم تخصيص مساحة ٢٠٠٠ متر لإنشاء مقر دائم للمركز داخل جامعة العريش، لافتا إلى توقيع بروتوكول سابق بين الجامعة ووزارة الاتصالات ممثلة فى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، لتقديم تدريب متميز وعالى الجودة فى اللغات وتكنولوجيا المعلومات لأبناء سيناء من طلاب وخريجى الجامعة والجامعات المختلفة، مشيدا بنتائج هذا التعاون فى دعم الجامعة فى تطبيق التحول لجامعة ذكية، وتنفيذ التنمية الشاملة فى شمال سيناء، وتوطين التكنولوجيا بها ودعم أبناء سيناء فى مجالات التكنولوجيا والمعلومات والرقمنة.

وينص البروتوكول على أن تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإدارة وتشغيل مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة العريش؛ ليكون مركزا للتدريب وتنمية الإبداع وريادة الأعمال للشباب بمحافظة شمال سيناء.

توفير الخدمات التدريبية للطلاب

يهدف المركز إلى توفير الخدمات التدريبية لطلاب وخريجى الجامعة والمنطقة المجاورة لإعداد كوادر تساهم فى دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونشر ثقافة الإبداع التكنولوجى وزيادة الأعمال، بالإضافة إلى تقديم خدمات تدريبية متخصصة لإعداد المدربين من أعضاء هيئة التدريس بالكليات ذات الصلة، وإقامة وتنظيم المؤتمرات والهاكاثونات والمسابقات المتخصصة فى أحدث التكنولوجيات الداعمة للنقل المعرفي والإبداع، ودعم تحويل الأفكار المبتكرة للشباب المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى منتجات أو خدمات، فضلا عن المساهمة فى نشر الوعى والدراية لأحدث تطورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتخصصاتها والمهارات المطلوبة لها، وتطوير آليات التعلم والتدريب من خلال الاستخدام المبكر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقع بروتوكول التعاون المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، ود. حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، بحضور د. هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، ود. شريف كشك مساعد وزير التعليم العالي للحوكمة الذكية.

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