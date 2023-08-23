الأربعاء 23 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

في زيارة ليومين، الرئيس البرتغالي يصل إلى كييف بالقطار ويلتقي زيلينسكي غدا

الرئيس البرتغالي
الرئيس البرتغالي يصل إلى كييف، فيتو

في زيارة تستغرق يومين، وصل الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، اليوم الأربعاء، إلى أوكرانيا، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس فلاديمير زيلينسكي غدا.

وقالت محطة التليفزيون الحكومية "آر تي بي"، ووسائل إعلام برتغالية أخرى، إن ريبيلو دي سوزا وصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف بالقطار، قادمًا من بولندا، صباح اليوم الأربعاء.

 

حضور قمة منتدى "منصة شبه جزيرة القرم"

وسيلتقي الرئيس البرتغالي بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي غدًا الخميس، ويعتزم ريبيلو دي سوزا أيضًا حضور قمة منتدى "منصة شبه جزيرة القرم" الدولية.

Advertisements

الرئيس البرتغالي وصل إلى كييف بالقطار، فيتو

يشار إلى أن البرتغال تقدم الدعم العسكري لأوكرانيا في حربها ضد الهجوم الروسي، وكانت البرتغال من أوائل الحلفاء الغربيين الذين تعهدوا بتجهيز كتيبة أوكرانية بدبابات من طراز "ليوبارد 2 ايه 6".

تدمير جميع دبابات ليوبارد

وقبل أسابيع، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان صادر عنها، أنها دمرت جميع دبابات ليوبارد التي قدمتها بولندا والبرتغال إلى أوكرانيا.

حدث ذلك خلال الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية والذي بدأ منذ أسبوع.

التعهد بتقديم مساعدات مالية

وقد دفعت تلك الخسائر السلطات الأوكرانية لطلب مزيد من المساعدات من  الدول الداعمة لها، وعلى رأسها الولايات المتحدة، وطالبتهم  بالتعهد بتقديم مساعدات مالية لسنوات عديدة، كما فعل الاتحاد الأوروبي.

وفي السياق، قال وزير المالية الأوكراني، سيرجي مارشينكو، في تصريحات نقلتها صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن "تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 50 مليار يورو (54.6 مليار دولار) لأوكرانيا، على مدى 4 أعوام، يعد إشارة جيدة لأمريكا وقوى أخرى كي تحذو حذوه".

انضمام أوكرانيا للمشاركة فى الملف الثلاثي

ومؤخرا، كشفت تقارير صحفية عن حقيقة الأنباء التى ترددت بشأن انضمام أوكرانيا للمشاركة فى الملف الثلاثي المشترك بين كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030، حيث قال موقع " Le360 " سبور المغربى أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة وأن الملف سيكون في إطار ترشيح مشترك ثلاثي المغرب، إسبانيا، البرتغال.

وأوضح الموقع أن الخبر غير صحيح، مشيرا إلى أن المغرب قد التحق بالملف المشترك في وقت سابق وليس حاليا.

مقتل 4 بإطلاق نار في البرتغال

نائب رئيس جامعة عين شمس للتعليم والطلاب يستقبل سفير البرتغال

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا أوكرانيا كييف بولندا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قمة منتدى منصة شبه جزيرة القرم الدولية البرتغال

مواد متعلقة

البرتغال تكافح حرائق الغابات وتدفع بـ 1000 من عناصر الإطفاء

سفير البرتغال يزور جامعة عين شمس وكلية الألسن

الأكثر قراءة

اتجاه في الزمالك لتشكيل لجنة كرة وهذه أبرز الأسماء

حكاية اختفاء ملفات 3 آلاف عضوية موقوفة بنادي الزمالك

بالأسماء، تفاصيل الحركة القضائية الجديدة (مستند)

نتيجة الاختبار التحريري لمسابقة الأئمة (رابط مباشر)

زغلول صيام يكتب: أين العدل في الجامعة الأهلية ببنها! رفقا بشباب مصر!

إسلام الشاطر يثير غضب الزملكاوية باقتراحه لإدارة النادي الجديدة، والأهلاوية يكشفون السر

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديوهات تعدي ضباط الشرطة على مواطنين

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 23-8-2023 في السوق المحلي

Advertisements

منوعات

المزيد

توت عنخ آمون في موسكو لكشف أسرار لعنة الفراعنة

هبوط ناجح لمركبة الفضاء الهندية على سطح القمر (فيديو)

دراسة: امرأة حامل من كل 5 نساء تلقى معاملة طبية سيئة في أمريكا

هبوط مركبة فضاء هندية على سطح القمر اليوم

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 23-8-2023 في السوق المحلي

آخر تحديث لسعر الجنيه المصري مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 23-8-2023 في بداية التعاملات

بداية من الجمعة، السكك الحديدية تضيف قطارات جديدة

المزيد

انفوجراف

أفضل 10 مسلسلات تاريخية أجنبية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل مهنة “الميكب أرتيست” حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

أستاذ بالأزهر: صلة الرحم أمر إلهى لنشر الرحمة

ما حكم صلاة الإمام وهو جالس والمأمومون وقوف؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية