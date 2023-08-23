في زيارة ليومين، الرئيس البرتغالي يصل إلى كييف بالقطار ويلتقي زيلينسكي غدا

في زيارة تستغرق يومين، وصل الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، اليوم الأربعاء، إلى أوكرانيا، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس فلاديمير زيلينسكي غدا.

وقالت محطة التليفزيون الحكومية "آر تي بي"، ووسائل إعلام برتغالية أخرى، إن ريبيلو دي سوزا وصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف بالقطار، قادمًا من بولندا، صباح اليوم الأربعاء.

Presidents of Lithuania and Portugal arrived in Kyiv to celebrate Independence Day



Lithuanian President Gitanas Nauseda arrived in Kyiv to celebrate the Independence Day of Ukraine and the Crimean Platform summit.



The President of Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, also arrived… pic.twitter.com/nNXWnsiqFe — Sprinter (@Sprinter99800) August 23, 2023

حضور قمة منتدى "منصة شبه جزيرة القرم"

وسيلتقي الرئيس البرتغالي بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي غدًا الخميس، ويعتزم ريبيلو دي سوزا أيضًا حضور قمة منتدى "منصة شبه جزيرة القرم" الدولية.

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الرئيس البرتغالي وصل إلى كييف بالقطار، فيتو

يشار إلى أن البرتغال تقدم الدعم العسكري لأوكرانيا في حربها ضد الهجوم الروسي، وكانت البرتغال من أوائل الحلفاء الغربيين الذين تعهدوا بتجهيز كتيبة أوكرانية بدبابات من طراز "ليوبارد 2 ايه 6".

تدمير جميع دبابات ليوبارد

وقبل أسابيع، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان صادر عنها، أنها دمرت جميع دبابات ليوبارد التي قدمتها بولندا والبرتغال إلى أوكرانيا.

حدث ذلك خلال الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية والذي بدأ منذ أسبوع.

التعهد بتقديم مساعدات مالية

وقد دفعت تلك الخسائر السلطات الأوكرانية لطلب مزيد من المساعدات من الدول الداعمة لها، وعلى رأسها الولايات المتحدة، وطالبتهم بالتعهد بتقديم مساعدات مالية لسنوات عديدة، كما فعل الاتحاد الأوروبي.

وفي السياق، قال وزير المالية الأوكراني، سيرجي مارشينكو، في تصريحات نقلتها صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن "تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 50 مليار يورو (54.6 مليار دولار) لأوكرانيا، على مدى 4 أعوام، يعد إشارة جيدة لأمريكا وقوى أخرى كي تحذو حذوه".

انضمام أوكرانيا للمشاركة فى الملف الثلاثي

ومؤخرا، كشفت تقارير صحفية عن حقيقة الأنباء التى ترددت بشأن انضمام أوكرانيا للمشاركة فى الملف الثلاثي المشترك بين كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030، حيث قال موقع " Le360 " سبور المغربى أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة وأن الملف سيكون في إطار ترشيح مشترك ثلاثي المغرب، إسبانيا، البرتغال.

وأوضح الموقع أن الخبر غير صحيح، مشيرا إلى أن المغرب قد التحق بالملف المشترك في وقت سابق وليس حاليا.