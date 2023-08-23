مبادرة لتنظيم مسابقة بين شواطئ الإسكندرية لإدارة المخلفات

بالتنسيق مع البيئة

ناقش اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، مع ممثلي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تدشين مبادرة لإقامة مسابقة بين شواطئ الإسكندرية في إدارة المخلفات، بالتنسيق مع وزارة البيئة، وذلك في إطار رؤية الدولة لمواجهة التغيرات المناخية.



وخلال الاجتماع، قال اللواء محمد الشريف، إنه في ظل توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فإن المحافظة حريصة على إطلاق العديد من الفعاليات لمواجهة خطر التغيرات المناخية.



وثمن الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار رؤية مصر 2030 وتنفيذا الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

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وأكد محافظ الإسكندرية أهمية تكثيف الحملات التوعوية واستخدام جميع وسائل الإعلام بمخاطبة وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

وأضاف أن المحافظة شهدت تطورا كبيرا في قطاع النظافة ممثلة في شركة نهضة مصر وذلك عن طريق زيادة أعداد صناديق القمامة وتكثيف الجمع الدوري بشوارع الإسكندرية.

من جانبه، أوضح الدكتور علاء عبد الباري نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن المسابقة المقرر إقامتها بين شواطئ الإسكندرية لإدارة المخلفات والتي ستقام تحت محافظ الإسكندرية ووزارة البيئة، تأتي في إطار تنفيذ الأكاديمية لمشروع تومالي "إسهامات أنظمة إدارة المخلفات للسياحة المستدامة وحماية الأنظمة البيئية البحرية".

وأضاف أن مشروع تومالي يهدف إلى بناء شبكة دولية ومحلية لمعالجة المخلفات البيئية وتطوير وإنشاء حلول مستدامة لإدارة المخلفات في قطاع السياحة بشمال أفريقيا وكذلك حماية الأنظمة البيئية البحرية ليؤدي في النهاية الي تحسينات اقتصادية وصحية وبيئية.

جاء ذلك بحضور الدكتور سامح رياض رئيس جهاز شئون البيئة، والأستاذ عبد الوهاب محمد مدير العام للسياحة والآثار، وممثلي شركة نهضة مصر، والمهندسة نيفين الليثي مسئول ملف التغيرات المناخية بالمحافظة.