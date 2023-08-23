بث مباشر، بدء حفل تكريم الفرق الرياضية بالنادي الأهلي

انطلق حفل تكريم الفرق الرياضية للنادي الأهلي على أرضية ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، تكريما للفرق على المجهود المبذول طوال الموسم ونتيجة للبطولات التي حققتها الفرق في الموسم المنصرم.

ونعرض لكم بثًا مباشرًا لحفل النادي الأهلي حيث نشرت الصفحة الرسمية للنادي بث مباشر لانطلاق حفل تكريم الفرق الرياضية.

وشهد النادي الأهلي منذ قليل بدء توافد المدعوين لاحتفالية تكريم الفرق الرياضية التي تقام مساء اليوم بملعب التتش بالجزيرة بعد النجاحات التي شهدتها ألعاب الصالات بالنادي وأيضا الإنجازات التي حققتها ألعاب النشاط الرياضي داخل القلعة الحمراء خلال الموسم المنقضي.

ووجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب الدعوة إلى نجوم الرياضة على كافة الألعاب الرياضية لحضور احتفالية كبرى داخل ملعب التتش بالجزيرة احتفاءً بالإنجازات التي تحققت على مدار الموسم الماضي داخل القلعة الحمراء.

الأهلي يخوض معسكرا في النمسا

أعلن النادي الأهلي عن خوض الفريق الأول لكرة القدم معسكرا مغلقا في النمسا خلال الفترة من 28 اغسطس الي 6 سبتمبر استعدادا لبداية مباريات الموسم الجديد.

واطمأن الكابتن خالد بيبو مدير الكرة علي كافة الترتيبات اللازمة والتجهيزات الخاصة بمعسكر الفريق في النمسا، حيث زار المعسكر وتفقد أماكن الإقامة والمواصلات وكافة احتياجات الفريق والجهاز الفني.

وغادر خالد بيبو إلى النمسا وبصحبته سمير عدلي المدير الإداري لمعاينة كافة التجهيزات.

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النادي الأهلي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات الموسم القادم محليا وقاريا وذلك من أجل الحفاظ على نجاحات الموسم الماضي التي شهدت حصد 5 بطولات وهي الدوري ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر والسوبر المحلي مرتين.

وشهدت الأيام الماضية تعديلات على تشكيل الجهاز الفني للأهلي حيث تم توجيه الشكر إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وتعيين خالد بيبو بدلا منه.

وننشر في السطور التالية التشكيل النهائي للجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي:

خالد بيبو: مدير الكرة

مارسيل كولر: مدير فنى

كارلوس بيرنجير: مدرب

هارالد جامبيرلي: مدرب

سامى قمصان: مدرب

ميشيل يانكون:مدرب حراس

أندريس أندويا: مخطط أحمال

ياسين ميكارى: محلل أداء

وكان النادي الأهلي تلقى إخطارا من اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية بشأن الموعد النهائي لإرسال قائمة الفريق النهائية التي ستشارك في كأس العالم للأندية في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 24 ديسمبر المقبل.

ويرسل الأهلي قائمته النهائية يوم 4 ديسمبر استعدادا لخوض كأس العالم للأندية وستكون 23 لاعبا وفقا للوائح المنظمة للبطولة.

وأزاح النادي الأهلي الستار عن شكل قميصه الجديد الذي يظهر به في منافسات الموسم الجديد.

وشهد الإعلان مشاركة عدد من نجوم الأهلي أبرزهم محمد هاني وعلي معلول وعمرو السولية بالإضافة إلي خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي وزكريا ناصف عضو لجنة التخطيط للكرة بالأهلي.

عودة تدريبات الأهلي

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر غدا الخميس تدريباته استعدادا للموسم الجديد حيث ستكون ضربة البداية في مرحلة الإعداد للموسم الجديد من ملعب التتش مساء الخميس المقبل.

ومنح كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لمدة 21 يوما بعد انتهاء مباريات مسابقة الدوري الممتاز.