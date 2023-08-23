الأربعاء 23 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ المنيا يشدد على تكثيف المرور ومتابعة الوحدات الصحية بالمراكز

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، فيتو

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على تكثيف لجان المرور والمتابعة على المنشآت الصحية، للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم والتزامهم بنوبتجيات العمل، وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين، لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.


ففي مركز المنيا، تم المرور على الوحدة الصحية بقرية صفط الخمار، لمتابعة سير العمل والتأكد من جودة الأجهزة الخاصة بالوحدة، والاطمئنان على توافر الأمصال الخاصة بالفيروسات لتقديم خدمة صحية متميزة، كما تلاحظ وجود عدد من المخالفات، خلال جولة مفاجئة على الوحدة الصحية بعزبة سرير التابعة لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا لمتابعة سير العمل، والوقوف على مدى انتظام العاملين بالوحدة، وكذلك أثناء المرور على الوحدة الصحية بقرية اتليدم بمركز أبوقرقاص وتم توقيع الجزاءات على المخالفين في الوحدتين لتحقيق مبدأ الثواب والعقاب مع التوجيه بتلافيها وذلك حرصًا على سير منظومة العمل وتحسين الأداء والخدمات المقدمة للمترددين على الوحدة الصحية.

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وفي مركز بني مزار، تم المرور على المستشفى المركزي، والتأكد من انتظام سير العمل وتوافر الخدمات الطبية للمواطنين ومستوى النظافة بالمستشفى المركزى، وكذلك المرور على الوحدة الصحية بقرية القيس للتأكد من تفعيل العيادات المسائية لخدمة أهالى القرية، وفي مركز ديرمواس، تم متابعة سير العمل بالوحدة الصحية بقرية الناصرية، وتنفيذ ندوة تثقيفية عن الصحة الانجابية عقدتها الإدارة الصحية بالتعاون مع مركز شباب بني حرام وحضرها عدد من سيدات وفتيات القرية في إطار نشر الوعي والثقافة الصحية.
 

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