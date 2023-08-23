الأربعاء 23 أغسطس 2023
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حوادث

أول قرار ضد عاطل قتل صديقه فى الشروق

حبس متهم،فيتو
حبس متهم،فيتو

قررت نيابة بدر والشروق حبس عاطل قام باستدراج صديقه وقتله ودفنه لسرقة أمواله وهاتفه المحمول فى الشروق، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص) بتغيب (شقيقه - مقيم بدائرة القسم).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين وجود شبهة جنائية وراء واقعة تغيب المذكور وأن وراء ارتكابها (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمحافظة مطروح وبمواجهته اعترف بقيامه باستدراج المجنى عليه لأحد المبانى تحت الإنشاء كائن بدائرة القسم، وعقب ذلك قام بمغافلته والتعدى عليه بالضرب باستخدام عصى خشبيه محدثًا إصابته التى أودت بحياته وقام بتغطيته بالرمال والأسمنت والاستيلاء على مبلغ مالى كان بحوزته وهاتفه المحمول "قام ببيعه لأحد أقاربه"، وتم بإرشاده العثور على جثمان المتغيب والأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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نيابة بدر والشروق مديرية أمن القاهرة قسم شرطة الشروق

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