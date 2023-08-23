الأربعاء 23 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ قنا يستقبل وفد مشروع التنمية الحضرية المتكاملة

محافظ قنا، فيتو
محافظ قنا، فيتو

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وفد مشروع التنمية الحضرية المتكاملة " حينا " وذلك لبحث استكمال الدراسات الخاصة بالبنية الأساسية، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة.
 

وناقش محافظ قنا مع الوفد والقيادات التنفيذية دراسات أعمال التغذية بمياه الشرب والصرف الصحي وتحديد الاحتياجات لمنطقتي الحميدات والمعنا بمدينة قنا، مشيرا إلى أن المشروع بمثابة ثمرة تعاون بين المحافظة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتعزيز الشراكة وتحسين الخدمات والفرص الاجتماعية والاقتصادية.


وأضاف الداودي، أن مشروع "حيّنا" يعدُ نموذجًا لمشروعات التنمية المتكاملة، ليس لكونه مجرد مشروع تخطيط عمرانى فحسب، بل يعد مشروعًا متكاملًا متعدد الجوانب، يهدف إلى تطوير منهجية الاستدامة لإدارة الأراضى، وتطوير منهجية التشاركية لتخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وتعزيز الموارد المحلية وتمكين الإدارة المحلية من إدارتها بشكل أكثر كفاءة مع تقديم توصيات حول تعزيز إعداد وتنفيذ المخططات التفصيلية وتمويلها، وتعميم الدروس المستفادة من تنفيذ المشروع في المحافظة على المستويين المحلي والقومي.

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أشرف الداودي محافظ قنا السفارة السويسرية بالقاهرة اللواء أشرف الداودى محافظ قنا برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا محافظة قنا محافظ قنا قنا

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