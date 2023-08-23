3 حملات لحي العجمي ترفع 504 حالات إشغال طريق (صور)

قادت هدى أبو كليلة رئيس حى العجمى غرب الإسكندرية، ثلاث حملات، بدأت بإزالة الإشغالات استهدفت ميدان الكيلو ٢١ ومنطقة أكتوبر وريدنبكس وشهرزاد والزهراء وشارع الهانوفيل.

كما قامت رئيس الحى بالتعاون مع شرطة المرافق وإدارة إشغال الطريق بشن حملة مكبرة علي سوق الهانوفيل لإزالة الفروشات التى تعوق حركة المارة والسيارات.



وتم تنفيذ حملة بطريق إسكندرية - مطروح حتى الكيلو ٢١ وحملة أخرى بمنطقة الدخيلة وشارع البيطاش وشارع مكة وشارع الحنفية وتم إزالة الإشغالات والتعديات والفروشات والباعة الجائلين التي تشغل الطريق العام وتم التحفظ على ٥٠٤ حالات إشغال متنوعة.

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اجتماع اللجنة الإشرافية لمحو الأمية

وعقدت اللجنه الاشرافية لمحو الأمية بحي العجمي برئاسة هدي أبوكليلة، وبحضور محمد الزواوي مدير إدارة تعليم الكبار، الدكتورة دينا فرج مدير إدارة محو الأمية وفتحية مرسي مدير إدارة التنمية المحلية بالحي و منال حسن مدير إدارة العجمي الاجتماعية والجهات المعنية.

وجاءت توصيات اللجنة بتفعيل دور الجهات الشريكة مثل الأوقاف والشئون الاجتماعية في تطبيق بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ولزيادة عدد الفصول وفتح وتمويل فصول أكثر وتسريع صرف مستحقات مدرسي الفصول ضمن مبادرة التضامن الاجتماعي لا أمية مع تكافل .

وتم استعراض عدد الفصول الحالية (18) فصلا بإجمالي عدد دارسين ( 131) دارسا

والعمل على تنفيذ توصيات الأستاذة رئيس الحي بتكاتف الجهات الشريكة للوصول إلى المستهدف وتحقيق نسب نجاح أعلى وزيادة أعداد الفصول من خلال عمل امتحانات فورية ضمن فعاليات القوافل السكانية التي ينظمها الحي وتم مناقشة خطة التشغيل لعام 2023/2024.

ويأتي ذلك فى إطار ضرورة تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لنشر الوعي وتنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار تنفيذا لخطة الدولة بالقضاء على الأمية وتحقيق التنمية المستدامة وإعلان مصر خالية من الأمية في عام 2030.