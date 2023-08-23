الأربعاء 23 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تاون جاس لسكان حلوان والمهندسين: لا تنزعجوا من رائحة الغاز

تاون جاس فيتو
تاون جاس فيتو

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" إحدى شركات قطاع البترول، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أعمال صيانة طارئة بشارع جامعة الدول بالمهندسين اليوم  في تمام الساعة الحادية عشر مساء كما تقوم الشركة بأعمال صيانة اخرى في شارع رايل تقاطع الميرغني بحلوان يوم السبت القادم الموافق 26 أغسطس في تمام الساعة الحادية عشر ليلا. 

تنبيه هام من شركة الغاز لسكان المهندسين 

وأهابت الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، وأكدت الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء، وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء.

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وقالت الشركة: فى حالة وجود أى استفسار، يرجى الاتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ24 ساعة على الرقم المختصر.

“تاون جاس” تفتتح أول فروعها بالمملكة العربية السعودية

وفي سياق متصل أعلنت شركة تاون جاس برئاسة المهندس محمد فتحي، تأسيس أول فروعها فى خارج مصر وكانت المملكة العربية السعودية أولى الدول التي فتحت بها تاون جاس أول فرع خارجي لما يمتلكه سوق العمل السعودي  من فرص واعدة تستطيع من خلالها تاون جاس توظيف قدراتها فى مجال توصيل الغاز الطبيعي كأحد أعرق الشركات في هذا المجال.

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