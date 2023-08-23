مواصفات realme 11 Pro بعد إطلاقه رسميا

أطلقت ريلمي، رسميا هاتف realme 11 Pro مع كاميرا بدقة 200 ميجابكسل أيضًا يُقدم بشاشة OLED منحنية بحجم 6.7 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز.

مواصفات هاتف realme

ياتى طرازا realme 11 Pro 5G و11 Pro Plus بشاشات AMOLED المنحنية مقاس 6.7 بوصة، والتي تتسم بدقة FHD+ فائقة الوضوح تبلغ 2400 × 1080 بكسل ويضمن معدل التحديث البالغ 120 هرتز ومعدل أخذ عينات اللمس البالغ 360 هرتز مرئيات ناعمة وتفاعلات لمس فائقة الاستجابة.

وبالنسبة للمعالج فتم استخدام شرائح MediaTek 6nm Dimensity 7050 5G المشتركة وتم تجهيز كل من هواتف realme 11 Pro 5G و11 Pro Plus ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، ويدعم خاصية الشحن السريع التي تصل إلى 100 واط.

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يأتي الهاتف بتصميم جلدي من قبل مصمم سابق في جوتشي، ماتيو مينوتو وتم بناء سلسلة realme 11 Pro من خلال برنامج realme Design Studio وتتسم السلسلة بخلفية مصنوعة من جلد نباتي Lychee مع تصميم الدرز ثلاثي الأبعاد والنسيج المنسوج ثلاثي الأبعاد.

وبالنسبة للتصوير فتم استخدام مستشعر التكبير الفائق بدقة 200 ميجابكسل 4X وهو الأول من نوعه في صناعة الهواتف الذكية وتمكّنت شركة realme من استغلال كامل إمكانيات تقنية 200 ميجابكسل + OIS بالتعاون الناجح مع Samsung، ويأتي المستشعر بتقنية تمكّن المستخدمين من التقاط صور بتقنية التكبير/التصغير بدون فقدان للتفاصيل بمعدل 4 مرات، كما يتسم الهاتف بوضع عمودي 2x وتقنية التكبير التلقائي، مما يتيح للمستخدمين التقاط صور بكل دقة.

كما تمنح تقنية SuperOIS المستخدمين القدرة على التقاط الصور الرياضية والشوارع وتأكيد وضوح الصور حتى في المشاهد الديناميكية، حيث قالت غادة يحيى، مديرة العلاقات العامة والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة realme وان اطلاق الهاتف يتزامن مع الذكرى الخامسة لتأسيس ريلمى كما تتوفّر سلسلة realme 11 Pro بثلاثة ألوان Sunrise Beige وOasis Green وAstral Black.

وضع التصوير الفوتوغرافي

ويضيف وضع التصوير الفوتوغرافي لهاتف ريلمى في الشوارع 4.0 ووضع السياحة "لونلي بلانت" مزيدًا من التحسين على القدرات الإبداعية للمستخدمين، ومع وضع Super NightScape ووضع القمر ووضع السماء المرصعة بالنجوم، يتحسن أداء التصوير الليلي وتأتي هذه السلسلة بإصدارين بسعات تخزين تصل إلى 512 جيجابايت و256 جيجابايت.