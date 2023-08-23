الأربعاء 23 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

مواصفات realme 11 Pro بعد إطلاقه رسميا

هاتف realme, فيتو
هاتف realme, فيتو

 أطلقت  ريلمي، رسميا هاتف realme 11 Pro مع كاميرا بدقة 200 ميجابكسل أيضًا يُقدم بشاشة OLED  منحنية بحجم 6.7 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز. 

 

مواصفات هاتف realme 

ياتى طرازا realme 11 Pro 5G و11 Pro Plus بشاشات AMOLED المنحنية مقاس 6.7 بوصة، والتي تتسم بدقة FHD+ فائقة الوضوح تبلغ 2400 × 1080 بكسل ويضمن معدل التحديث  البالغ 120 هرتز ومعدل أخذ عينات اللمس البالغ 360 هرتز مرئيات ناعمة وتفاعلات لمس فائقة الاستجابة. 

 

وبالنسبة للمعالج فتم استخدام شرائح MediaTek 6nm Dimensity 7050 5G المشتركة وتم تجهيز كل من هواتف realme 11 Pro 5G و11 Pro Plus ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، ويدعم خاصية الشحن السريع التي تصل إلى 100 واط. 

 

Advertisements

 

يأتي الهاتف بتصميم جلدي  من قبل مصمم سابق في جوتشي، ماتيو مينوتو وتم بناء سلسلة realme 11 Pro   من خلال برنامج realme Design Studio وتتسم  السلسلة بخلفية مصنوعة من جلد نباتي Lychee مع  تصميم الدرز ثلاثي الأبعاد والنسيج المنسوج ثلاثي الأبعاد. 

 

وبالنسبة للتصوير فتم استخدام  مستشعر التكبير الفائق بدقة 200 ميجابكسل 4X وهو الأول من نوعه في صناعة الهواتف الذكية وتمكّنت شركة realme من استغلال كامل إمكانيات تقنية 200 ميجابكسل + OIS بالتعاون الناجح مع Samsung، ويأتي المستشعر بتقنية  تمكّن المستخدمين من التقاط صور بتقنية التكبير/التصغير بدون فقدان للتفاصيل بمعدل 4 مرات، كما يتسم  الهاتف بوضع عمودي 2x  وتقنية التكبير التلقائي، مما يتيح للمستخدمين التقاط صور  بكل  دقة. 

 

كما تمنح تقنية SuperOIS  المستخدمين القدرة على التقاط الصور الرياضية والشوارع  وتأكيد وضوح الصور حتى في المشاهد الديناميكية، حيث قالت غادة يحيى، مديرة العلاقات العامة والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة realme وان اطلاق الهاتف يتزامن مع الذكرى الخامسة لتأسيس ريلمى كما تتوفّر سلسلة realme 11 Pro بثلاثة ألوان Sunrise Beige وOasis Green وAstral Black.

سعر ومواصفات جوال ريلمي c21y في الإمارات

سعر ومواصفات جوال ريلمي C21Y فى السعودية

وضع التصوير الفوتوغرافي 

ويضيف وضع التصوير الفوتوغرافي لهاتف ريلمى في الشوارع 4.0 ووضع السياحة "لونلي بلانت" مزيدًا من التحسين على القدرات الإبداعية للمستخدمين، ومع وضع Super NightScape ووضع القمر ووضع السماء المرصعة بالنجوم، يتحسن أداء التصوير الليلي وتأتي هذه السلسلة بإصدارين  بسعات تخزين تصل إلى 512 جيجابايت و256 جيجابايت. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

realme ريلمي realme 11 Pro هاتف realme realme 11 Pro 5G

مواد متعلقة

أسعار تليفونات سامسونج 2023

فيفو vivo V25e، سعر ومواصفات الجوال في الإمارات

مواصفات هاتف ريلمي realme C55، بعد إطلاقه رسميا

سعر ومواصفات جوال ريلمي C25s في الإمارات

الأكثر قراءة

مفاجأة بخصوص طريقة تحويل 2.6 مليون دولار للزمالك من صفقة إمام عاشور

تعرف على مقر لجنتك الانتخابية قبل الانتخابات الرئاسية

أسما شريف منير تحلق شعرها بالكامل بسبب أزمتها الصحية (صور)

تنسيق حاسبات ومعلومات 2023، أقسام الكلية لطلاب شعبة علمي علوم

سجل الان، فتح باب تقليل الاغتراب والتحويلات بين الجامعات والمعاهد

بريكس توافق على ضم دول جديدة، وإعلان وثيقة تحدد موقف مصر غدا

سيد عبدالحفيظ يغيب عن حفل تكريم النادي الأهلي

الخطيب يوجه رسالة لسيد عبد الحفيظ في حفل النادي الأهلي

Advertisements

منوعات

المزيد

البحث عن عبقري رياضيات لمنحه مليون دولار

الحكومة الألمانية توقع خططا لتسهيل تغيير "الجنس"

توت عنخ آمون في موسكو لكشف أسرار لعنة الفراعنة

هبوط ناجح لمركبة الفضاء الهندية على سطح القمر (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 23-8-2023 في نهاية التعاملات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 23-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 23-8-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

فوائد الكاجو لصحة الكبار والصغار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللون الأحمر فى المنام وعلاقته بالفرح والسرور وربح الأموال

تفسير رؤية الأهرامات في المنام وعلاقتها بتحقيق النجاح وطول العمر

11 معنى لحرف الواو في القرآن الكريم.. اعرفها

المزيد
الجريدة الرسمية