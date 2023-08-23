لحظة قطر الناقلة BURRI خارج المجرى الملاحي لقناة السويس (صور)

حصلت “فيتو ” على صور فوتوغرافية لعملية قطر الناقلة BURRI خارج المجرى الملاحي لقناة السويس والتي قامت بها قاطرات الإنقاذ البحرى التابعة للهيئة.



تعامل فورى مع الأعطال الملاحية

قطر الناقلة BURRI خارج المجرى الملاحي، فيتو

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قال إن قاطرات الإنقاذ البحري للهيئة نجحت في التعامل الفوري مع طوارئ الملاحة والأعطال الفنية التي تعرضت لها ناقلتان خلال عبورهما للقناة ضمن قافلة الشمال في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

احتكاك بين ناقلتين

وأوضح رئيس الهيئة أن احتكاكا بسيطا حدث بين ناقلة الغاز الطبيعي المسال "BW LESMES" وناقلة البترول التي تليها " BURRI" خلال التوقف المفاجئ للناقلة" BW LESMES" بالمجرى الملاحي في الكيلو متر 144 ترقيم قناة بعد تعرضها لعطل فني في التوجيه والماكينات أفقدها القدرة على التوجيه، وذلك بالتوازي مع شدة التيار الذي دفع بالناقلة BURRI نحو الاحتكاك بالناقلة العاطلة.

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قطر الناقلة BURRI خارج المجرى الملاحي، فيتو

قطر الناقلة BURRI خارج المجرى الملاحي، فيتو

التعامل مع الموقف الملاحي

وأكد الفريق ربيع أن قاطرات الهيئة نجحت في التعامل مع الموقف الملاحي الطارئ بسحب الناقلة" BURRI" ورباطها بالتوازي مع أعمال توصيل أسلاك أربع قاطرات أخرى بالناقلة العاطلة "BW LESMES" وبدء قطرها من خلال قاطرة الإنقاذ " عزت عادل" بقوة شد 160 طن، والقاطرات مصاحب 2" و"سويس 1" و" سويس 2"، مشيرا في هذا الصدد إلى انتهاء أعمال قطر الناقلة "BW LESMES "خارج المجرى الملاحي للقناة.

عدم وجود تلفيات

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المعاينة المبدئية أفادت بعدم وجود أية تلفيات بالغة تذكر أو وقوع أى حوادث تلوث بمحيط الناقلتين، إلا أن طاقم الناقلة "BURRI " أفاد بحدوث عطل مفاجئ في التوجيه بما يتطلب الاستعانة بقاطرات الهيئة لقطرها لحين إصلاح العطل حيث تم الدفع بالقاطرتين مصر الجديدة ومصاحب 3 لقطرها.

قطر الناقلة BURRI خارج المجرى الملاحي، فيتو

يبلغ طول الناقلة BW LESMES التي ترفع علم سنغافورة 295 مترا، وعرضها 46 مترا وحمولتها 121 ألف طن، فيما يصل طول الناقلة BURRI حوالي 250 مترا، وعرضها 44 مترا، وحمولتها 67 ألف طن.

ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن عودة انتظام حركة الملاحة بالقناة من الاتجاهين خلال ساعات حيث من المقرر أن تستأنف سفن قافلة الشمال عبورها فور الانتهاء من قطر الناقلة BURRI إلى خارج المجرى الملاحي.

واختتم الفريق ربيع تصريحه بالتأكيد على جاهزية هيئة قناة السويس للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة من خلال منظومة متكاملة تزخر بكفاءات ملاحية وخبرات متراكمة في أعمال الإنقاذ البحري ووحدات بحرية متخصصة في أعمال الإنقاذ البحري والتأمين الملاحي ومكافحة التلوث.