برتوكول بين صرف صحي الإسكندرية وأكاديمية هورايزون لتقديم الخدمات البحثية والتدريبية

وقع اللواء ا.ح مهندس محمود محمد نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صرف صحي الإسكندرية ومسئولي أكاديمية هورايزون برتوكول التعاون المشترك فى مجال البحوث والتدريب وخدمة المجتمع في جميع المجالات والتخصصات والاهتمام بتنمية الموارد البشرية أكاديميًا ومهنيًا، والتعاون مع الجهات المختصة المحلية والدولية والمعنية في مختلف المجالات من أجل إثراء العملية التعليمية وتقديم الخدمات المثلى للمجتمع



يأتي ذلك في سياق تفعيل الدور الرائد لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية في تعزيز سوق العمل بالكفاءات العلمية من الشباب ولتحقيق التكامل العلمي والعملي مع المؤسسات التعليمية وتوقيع شركة الصرف بروتوكول تعاون مع اكاديمية هورايزون التابعة لشركة هورايزون للكيماويات لتبادل الخبرات وتقديم الخدمات البحثية والتدريبية.

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تماشيا مع رؤية الدولة المصرية 2030 واستجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة الوعي المجتمعي بالتحديات الخاصة بالمياه وضرورة ترشيد استهلاكها وإعادة استخدامها.

وتحقيقًا لمبدأ الشراكة والتعاون بين الطرفين بما يتناغم مع الدور الريادي لكل منهما في تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية.