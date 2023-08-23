الخميس 24 أغسطس 2023
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اقتصاد

الشهر المقبل، تعرف على موعد إطلاق آيفون 15

شركة آبل، فيتو
شركة آبل، فيتو

يبحث الكثير من المستخدمين عبر محركات البحث عن موعد إطلاق سلسلة هواتف آيفون 15 ولذلك نقدم خلال السطور التالية تفاصيل وموعد الإطلاق. 

 

هاتف آيفون 15

-ستعقد  آبل الحدث  السنوي هذا العام  12 سبتمبر هذا العام  والذى من المتوقع ان يتم خلاله الإعلان عن عدد من المنتجات الجديدة أبرزها سلسلة هواتف آيفون 15  ونستعرض خلال السطور التالية أبرز ما تعرضه شركة آبل هذا العام.

 

- تعد سلسلة  هواتف آيفون 15 هى أبرز ما ستعرضه آبل هذا العام، حيث تكشف العديد من التقارير العالمية أن هواتف آيفون 15 ستأتي بحواف نحيفة، وتقنيات أكثر تطورًا للشاشة على مستوى إصدارات Pro من السلسلة الجديدة، بجانب تحديث إمكانيات الكاميرا، وخصائص التصوير، مع معالج جديد أقوى إضافة إلى إطار أقوى من التيتانيوم ومخرج USB-C جديد.

 

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ومن المتوقع إطلاق ساعة آبل Series 9 والذى سوف  تركز  فيه على ترقية المعالج دون تغييرات جوهرية فى الشكل الخارجي حيث ستعمل ساعة S9 وفقا للتقارير بشريحة A15 Bionic المستخدمة في هواتف iPhone 13 وiPhone 14. 

ومن المتوقع أيضا إطلاق ساعة آبل الترا 2 ومن المحتمل أن يكون الجيل الثاني من الساعة أخف من الجيل الأول ومعالج أحدث.

نظام التشغيل الجديد 

كما أنه من المتوقع الكشف عن موعد إصدار نظام التشغيل iOS 17 لهواتف آيفون، ونظام iPadOS 17 لأجهزة آيباد، ونظام watchOS 10 لساعات آبل الذكية ونظام tvOS 17 لتليفزيون  آبل الذكي. 

 

كما انه من المنتظر قيام  آبل باصدار حافظات جديدة لهواتف آيفون وأشرطة جديدة لساعات آبل بمجموعة متنوعة من الألوان الجديدة. 

 

وشركة آبل هي شركة تقنية أمريكية متعددة الجنسيات متخصصة في الإلكترونيات الاستهلاكية، البرامج والخدمات عبر الإنترنت ومقرها في كوبرتينو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. 

 

تعد آبل أكبر شركة لتكنولوجيا المعلومات من حيث الإيرادات (بإجمالي 365٫8 مليار دولار أمريكي في عام 2021) واعتبارًا من مايو 2022، أصبحت ثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة، رابع أكبر بائع لأجهزة الكمبيوتر الشخصية من حيث مبيعات الوحدات وثاني أكبر شركة الشركة المصنعة للهاتف المحمول. 

 

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