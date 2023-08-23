الأربعاء 23 أغسطس 2023
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اقتصاد

الضرائب تلزم قرى الساحل الشمالي بإصدار فواتير مميكنة للخدمات والسلع

الضرائب،فيتو
الضرائب،فيتو

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارًا رقم (498) لسنة 2023 بإلزام الممولين والمكلفين بالقرى والمراكز السياحية  بالنطاق الجغرافي للساحل الشمالي وهي ( ستيلا هايتس – أمواج – هاسيندا- بورتو جولف مارينا – ماونتن فيو – مراسي- بورتومارينا – مركز تجاري زهران – مركز تجاري روزانا )  بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية ( إيصالات ضريبية إلكترونية ) على بيئة التشغيل الفعلي  عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائي، اعتبارًا من 25أغسطس 2023، وفقًا للقائمة المرفقة بهذا القرار والمعلنة على الصفحة الرسمية للمصلحة.

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إلزام القرى السياحية بمنظومة الإيصال الإلكتروني

  وأوضح الدكتور " فايز الضباعني " أنه يمكن الإطلاع على قرار رقم (498) لسنة 2023 بإلزام بعض الممولين والمكلفين بالقرى والمراكز السياحية بالنطاق الجغرافي للساحل الشمالي بمنظومة الإيصال الإلكتروني، والقائمة المرفقة به من خلال الرابط التالي  الخاص بدليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى من هنا.

  وأشار الدكتور " فايز الضباعني " أنه يمكن الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام بالإيصال الإلكتروني  من خلال الرابط التالى من هنا.


وأكد " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن الممولين / المكلفين الملزمين بالقرار رقم ( 498 ) لسنة 2023  عليهم الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية.

وأوضح الدكتور " فايز الضباعني " أن منظومة الإيصال الإلكترونى ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكتروني يمكن  مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع pos لدى التجار ومقدمي الخدمات بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائي.

وأضاف أنه يمكن إرسال الاستفسارات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني على  البريد الإلكترونى eReceipt.hd@eta.gov.eg أو من خلال الاتصال على الرقم المختصر 16395.

 

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