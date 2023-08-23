الأربعاء 23 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

زاكاري ليفي يرغب في تجسيد دور فلين رايدر بفيلم TANGLED (فيديو)

زاكاري ليفي، فيتو
زاكاري ليفي، فيتو

زاكاري ليفي،  أعلن الممثل الشهير عن رغبته في اختيار شركة ديزني له لتجسيد شخصية فلين رايدر، في النسخة الحية من فيلم TANGLED.

زكاري ليفي في دور فلين رايدر

وأعلن الممثل زاكاري ليفي، عن رغبته في تقديم شخصية، فلين رايدر، في مقطع فيديو قصير، قال فيه:"إدا كانت فلورنس بيو، هي خيار ديزني الأفضل لدور "رابونزيل" في النسخة الحية من فيلم TANGLED، فماذا عني لدور فلين رايدر؟.. ستكون رحلة رائعة لأن اسمي الحقيقي هو بيو، لذا ستكون هناك عبارة 'بيو بيو' في الفيلم".

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زاكاري ليفي يدافع عن نفسه بسبب اضراب هوليوود

اضطر الممثل زاكاري ليفي، إلى الدفاع عن نفسه في الإعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد الهجوم الكبير عليه في الساعات الماضية، واتهامه بأنه ضد إضراب هوليوود.

وأكد الممثل زاكاري ليفي، في تصريحات إعلامية علي دعمه الكامل لإضراب هوليوود، قائلا: "تعليقاتي حول قواعد الإضراب، والتي وصفت بـ "غبية جدًا".. تم تفسيرها خارج السياق وبطريقة خاطئة.. أنا أدعم تمامًا إضراب نقابة ممثلي هوليوود، وإضراب الكتاب أيضا".

فلورنس بيو تجسد دور رابونزيل

أكدت تقارير صحفية، أن شركة ديزني، ترغب في أن تجسد الممثلة الشابة،فلورنس بيو، شخصية "رابونزيل"، في النسخة الحية من فيلمها الجديد Tangled.

وكانت شركة ديزني أعلنت عن تحويل الفيلم الكارتوني الشهير رابونزيل، لفيلم واقعي، فيما يجري الآن الإعداد للفيلم وترشيح الأبطال.

صناع فيلم OPPENHEIMER يمدحون فلورنس بيو

في سياق متصل مدح صناع فيلم القنبلة الذرية الممثلة الشابة فلورنس بيو، مؤكدين أنها أذهلت جميع زملائها أثناء تصوير مشاهد فيلم Oppenheimer.

وقال المخرج كريستوفر نولان  إن العمل مع النجمة "فلورنس بيو"، كان مذهلًا، وأنه اكتشف أنها محترفة جدًا، وموهوبة للغاية، فيما رشحها الممثل الشهير مات ديمون، لقيادة الجيل القادم من ممثلين هوليوود.

 

فلورنس بيو تشارك في مظاهرات إضراب ممثلي هوليوود (صور)

صناع فيلم OPPENHEIMER يمتدحون فلورنس بيو

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