الأربعاء 23 أغسطس 2023
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محافظات

حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع التل الكبير في الإسماعيلية(صور)

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير في محافظة الإسماعيلية، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات الواقعة في شوارع المدينة وتوابعها، والتي تتسبب في عرقلة حركة مرور السيارات.  

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المستهدف من الحملة 

واستهدفت أعمال الحملة عددا من شوارع مدينة التل الكبير منها شوارع طريق المعاهدة، وأحمد عرابي، وبر أيمن ترعة الإسماعيلية.   

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

نتائج الحملة 

وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير عدد 18 محضرا ومخالفة، كما تم  مصادرة الإشغالات واتخاذ كافة الاجراءات القانونيه ضد المخالفين والتحفظ على المضبوطات.  

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والحملة بالتنسيق والتعاون فيما بين الإدارة الهندسية للوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير والأجهزة الأمنية  المتمثلة في  قسم شرطة التل الكبير  الإدارة.  

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

توجيهات عامة 

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.
 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

شدد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على ضرورة المتابعة الدورية لكافة الأراضى الخاضعة لأملاك الدولة بنطاق محافظة الإسماعيلية وحمايتها من أيه تعد وتنفيذ الإزالات الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين. 

 

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قد أعطى تعليمات مشددة لجهاز المحافظة التنفيذي تنص علي ضرورة المتابعة الميدانية لجميع الأعمال التي تقوم بها الأحياء والوحدات المحلية، ورصد حالات التعد على الشوارع والطرق العامة، والتحرك لإزالتها على الفور، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.   

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

بالإضافة إلى متابعة الجهات الحكومية، والمدارس وكافة الجهات الخاصة بتجمعات للمواطنين للتأكد من تفعيل إجراءات الوقاية والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والتأكيد على تنفيد أعمال التطهير، والتعقيم والرش بالمطهرات لكافة الأماكن بشكل يومي. 

 

ومن جهة أخرى قامت المراكز والمدن برش وتعقيم مباني الوحدات المحلية والجهات الحكومية، وعدد من المدارس، وبالأخص مدارس القرى وتوابعها وعدد من مكاتب البريد، كما يتم تعقيم المساجد. 


  
كما شدد اللواء شريف فهمي بشارة على أعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة بضرورة تضافر وتكثيف كافة الجهود المبذولة فيما يتعلق بالتعامل مع القضايا والمشكلات الجماهيرية والعمل على إيجاد حلولًا جذرية لتلك القضايا فى أسرع وأقل وقت ممكن وبأبسط الطرق مع مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا والمضى قدما فى استكمال العمل بالعديد من الملفات ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين ومن أبرزها تكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل، والإنارة من أجل الحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري للإسماعيلية وتفعيل دور المشاركة المجتمعية.   

 

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