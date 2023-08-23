الأربعاء 23 أغسطس 2023
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محافظات

حملة لتطهير سوق الأربعاء بفايد من البعوض والحشرات (صور)

حملة لتطهير سوق الأربعاء،
حملة لتطهير سوق الأربعاء، فيتو

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية، حملة مكبرة لتطهير منطقة سوق الأربعاء الواقع في المدينة من البعوض والحشرات، ورفع المخلفات والقمامة بمحيط السوق.  

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متابعة الشبكة الوطنية للطوارىء 

وتابعت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، أعمال حملة التطير التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد بمنطقة سوق الأربعاء والتي تأتي وفق الخطة الموحدة لمراكز ومدن وأحياء الإسماعيلية، وضمن تنفيذ خطة وقاية المواطنين من الفيروسات والأمراض المعدية وخاصه الأسواق والمواقف ومناطق التجمعات.  

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جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

الهدف والمستهدف من الحملة 

واستهدفت الحملة تطهير سوق الأربعاء بفايد باستخدام معدات الوحده المحلية وبالتنسيق مع إدارة الطب البيطرى استعدادا" لاستقبال رواد السوق اليوم. 

 

توجيهات عامة  

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية،  بضرورة المتابعة المستمرة للمسطحات الخضراء والمتنزهات والحدائق العامة وذلك للعمل على تحقيق غايته المتنزهات لتكون منفسها للمواطنين.   

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

كما وجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بضرورة العمل على إزالة إشغالات الطريق التي تعوق السيولة المرورية، ومتابعة المنشآت التجارية، مشددًا على أهمية التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والمختصة لتنفيذ المستهدف من الموجة، والاهتمام بالحدائق المفتوحة والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية بالمحافظة وفي إطار التفاعل الفورى مع شكاوى المواطنين على أرض الواقع، ومتابعة كافة الخدمات الجماهريرية وتنفيذ حملات  الإزالات والتعديات على أملاك الدولة والأراضي  الزراعية، وبخاصة خلال الفترة التي يقوم بها المتعديين باستغلال فترة المواسم والإجازات الرسمية والعياد للبناء المخالف.   

جانب من الحملة، فيتو

ومن جانبه شدد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على ضرورة المتابعة الدورية لكافة الأراضى الخاضعة لأملاك الدولة بنطاق محافظة الإسماعيلية وحمايتها من أيه تعد وتنفيذ الإزالات الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين. 

 

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قد أعطى تعليمات مشددة لجهاز المحافظة التنفيذي تنص علي ضرورة المتابعة الميدانية لجميع الأعمال التي تقوم بها الأحياء والوحدات المحلية، ورصد حالات التعد على الشوارع والطرق العامة، والتحرك لإزالتها على الفور، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالإضافة إلى متابعة الجهات الحكومية، والمدارس وكافة الجهات الخاصة بتجمعات للمواطنين للتأكد من تفعيل إجراءات الوقاية والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والتأكيد علي تنفيد أعمال التطهير، والتعقيم والرش بالمطهرات لكافة الأماكن بشكل يومي. 

 

ومن جهة أخرى قامت المراكز والمدن برش وتعقيم مباني الوحدات المحلية والجهات الحكومية، وعدد من المدارس، وبالأخص مدارس القرى وتوابعها وعدد من مكاتب البريد، كما يتم تعقيم المساجد. 


كما شدد اللواء شريف فهمي بشارة على أعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة بضرورة تضافر وتكثيف كافة الجهود المبذولة فيما يتعلق بالتعامل مع القضايا والمشكلات الجماهيرية والعمل على إيجاد حلولًا جذرية لتلك القضايا فى أسرع وأقل وقت ممكن وبأبسط الطرق مع مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا والمضى قدما فى استكمال العمل بالعديد من الملفات ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين ومن أبرزها تكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل، والإنارة من أجل الحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري للإسماعيلية وتفعيل دور المشاركة المجتمعية.  
 

 

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