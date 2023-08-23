الأربعاء 23 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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سياسة

قانون المسنين، 4 اختصاصات للمجلس القومي لحقوق المسنين وفقا للقانون

المسنين، فيتو
المسنين، فيتو

حدد قانون المسنين الجديد عددا من الاختصاصات للمجلس القومى لحقوق المسنين وفقا لهذا القانون.

وتنص المادة 43 على أن 
يختص المجلس القومي لحقوق المسنين بكل ما يتعلق بالمسنين وحماية حقوقهم وتعزيزها ورعايتها وضمان تنفيذها وبصفة عامة كل ما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون وما ورد في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وله على وجه الخصوص:

1 – اقتراح خطط وبرامج عمل قومية والسياسات العامة لتعزيز وتنمية حماية حقوق ورعايت المسنين.

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2 – تلقي الشكاوى في كل ما يتعلق بحقوق المسنين ودراساتها وحلها مع الوزارات والهيئات المعنية.

3 – المشاركة في الإشراف على أموال المعاشات وآليات استثمارها.

4 – يؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين التي تتعلق بمجال اختصاصه وسياسة تنفيذها وله الحق في اقتراح مشروعات قوانين أو بتعديل القائم فيها وتقديمه إلى الجهات المختصة.

 

قانون المسنين الجديد 

وتنص المادة 10 على أن تلتزم الأسر برعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم وفي حالة رفض الأسرة تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع المجلس القومي للمسنين على نحو عاجل بتوفير مأوى للمسن في إحدى دور الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون على أن تلتزم الأسرة الرافضة لرعاية المسن بأداء تكاليف الإيواء إذا كانت مقتدرة ماليا.

المجلس القومي لحقوق المسنين 
ونصت المادة 37 على أن يشكل مجلس إدارة المجلس القومي لحقوق المسنين من رئيس  واثنا عشر عضوا من الشخصيات العامة وذوي الخبرة في مجال حماية وتعزيز حقوق المسنين على أن يكون من بينهم اثنين من ممثلي الجمعيات الأهلية العاملة في المجال وسبعة على الأقل من المسنين ويرشحهم مجلس الشيوخ ويصدر قرار بتعيينهم من رئيس الجمهورية ويتم انتخاب رئيس المجلس من بين الأعضاء الصادر بشأنهم القرار.

والمادة 38 يشترط فيمن يرشحه مجلس الشيوخ لعضوية مجلس الإدارة ما يلي:

1- أن يكون مصريا متمتعا بكافة الحقوق المدنية والسياسية.
2- أن يكون من ذوي الخبرة في مجال الحقوق والحريات من خلال عمله في هذا المجال عن مدة لا تقل عن 10 سنوات.
3- أن سنة عند الترشح 40 سنة وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون سبق عليه الحكم بجريمة مخلة بالشرف والأمانة بحكم نهائي.

 

مهام المجلس القومي لحقوق المسنين

 والمادة 39 تكون مدة المجلس 4 سنوات ولا يحق لأي من الأعضاء أن يحتفظ بعضويته أكثر من مدتين.

قانون المسنين، أما المادة 40 مجلس الإدارة هو السلطة القائمة على كافة شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه وهو السلطة المختصة بوضع اللوائح الخاصة بعمل المجلس خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور قرار التشكيل.

 

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