وصول المتهمة بقتل طفلها لجنايات الزقازيق لحضور ثامن جلسات محاكمتها

وصلت منذ قليل، الأم المتهمة بقتل طفلها داخل منزلها بقرية أبو شلبي بنطاق بمركز فاقوس محافظة الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، وذلك تزامنا مع استكمال جلسات محاكمتها بعد ورود تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من أساتذة الطب النفسي.

كما شهدت المحكمة وصول هيئتي دفاع المتهمة، والمجني عليه داخل المحكمة قبل بدء جلسة المحاكمة، فيما شهدت المحكمة تواجد أمني مكثف وتم فرض نطاق أمني موسع على المتهمة، لتأمين وصولها المحاكمة.

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وتسلمت محكمة جنايات الزقازيق أمس التقرير الطبي النفسي الخاص باللجنة الخماسية المشكلة من أساتذة الطب النفسي في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ"سيدة الشرقية" والتي راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر 5 سنوات.

تفاصيل سابع جلسات محاكمة قاتلة ابنها في الشرقية



قررت محكمة جنايات الزقازيق أمس الثلاثاء تأجيل سابع جلسات محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها البالغ من العمر 5 سنوات بقرية أبو شلبي بدائرة مركز شرطة فاقوس إلى جلسة غد الأربعاء.

جاء ذلك لرغبة المحكمة ومحامى الطفل المجنى عليه في الاطلاع على تقرير اللجنة الخماسية من أساتذة الطب النفسي المكلفة بفحص المتهمة وبيان مدى مسؤوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء الجريمة والاستعداد للمرافعة.

محامى الطفل المقتول على يد والدته بالشرقية يفجر مفاجأة بشأن تقرير الطب النفسي

قال سمير محمد صالح المحامي، دفاع الطفل المقتول على يد والدته، بقرية أبو شلبي التابعة لمركز فاقوس في محافظة الشرقية، إن المحكمة تسلمت الساعات الماضية التقرير الطبي الصادر من اللجنة الخماسية المشكلة من أساتذة الطب النفسي المكلفة بفحص المتهمة وبيان مدى مسؤوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء الجريمة والذي كشف مفاجأة في القضية.

تقرير الطب النفسي لقاتلة نجلها الوحيد يفجر مفاجأة



وأضاف المحامي، في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن تقرير الطب النفسي الوارد من اللجنة الخماسية اليوم الخاص بالمتهمة والذي قمنا بالاطلاع عليه فقط دون الحصول علي نسخة منه حتى الآن، جاء فيه بالنص:- أنه من خلال مناظرة المتهمة في مناسبتين وبمراجعة ما أجريَ لها من فحوصات وبالاطلاع على ملف القضية وما تضمنته ومناظرة بعض الشهود ارتأت اللجنة أن المذكورة كانت تعاني وقت ارتكاب الجريمة من أعراض اضطرابات ذهاني، أفقدها الاستبصار والحكم الصائب على الأمور مع وجود قصور في القدرات العقلية، وأنها ارتكبت جريمتها تحت تأثير حالتها المرضية، وهي فاقدة الإدراك والإرادة وعليه فهي تعتبر غير مسؤولة عن فعلها الإجرامي المذكور.

كواليس حلف اليمين للجنة الخماسية المكلفة بفحص قاتلة طفلها





وكانت هيئة محكمة جنايات الزقازيق، استدعت في وقت سابق اللجنة الخماسية المشكلة من الطب النفسي داخل غرفة المشورة بالمحكمة في وجود المتهمة ومحامي الدفاع عن الطفل المجنى عليه والمتهمة، علاوة على استدعاء إحدى الصحفيات فقط.

وأدى أعضاء اللجنة الخماسية المشكلة من الطب النفسي لفحص المتهمة ومدى مسؤوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء الجريمة، حلف اليمين أمام هيئة المحكمة.

مواجهة الأم المتهمة باللجنة الخماسية

وتمت مواجهة المتهمة باللجنة الخماسية والتى بدورها وجهت إليها عدة أسئلة لبيان مدى اتزانها، كما طلبت اللجنة من المحكمة إجراء فحوصات طبية على السيدة، وعمل أشعة الرنين المغناطيسي على المخ بالصبغة وضرورة استدعاء الشهود مرة أخرى للاستفسار منهم عن الحالة النفسية للمذكورة قبل ارتكابها الجريمة، إضافة إلى استدعاء أم المتهمة.

وحددت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، في وقت سابق جلسة اليوم كموعد لإرفاق التقرير الطبي النفسي للمتهمة بقتل ابنها البالغ من العمر5 سنوات بقرية أبو شلبي مركز فاقوس.

المحكمة تنتهي من سماع كافة الشهود في القضية

وكانت محكمة جنايات الزقازيق، انتهت في وقت سابق من سماع كافة الشهود في القضية، وأمرت بإحالة المتهمة بقتل ابنها في الشرقية إلى لجنة خماسية من الطب النفسي بجامعتي الزقازيق والمنصورة لفحص المتهمة ومدى مسؤوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء الجريمة.

وتختص اللجنة بالاطلاع على أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات بمعرفة النيابة العامة والمحكمة وما أثاره شهودها أمام المحكمة ودفاعها لبيان مسؤوليتها عن تصرفاتها وأفعالها الإجرامية، وما إذا كانت تعانى من ثمة أمراض عقلية مزمنة أو عارضة من شأنها إفقادها إرادتها أو التأثير فيها من عدمه.

وكلفت النيابة العامة بالشرقية بإعداد مكان آمن لممارسة اللجنة عملها أو إيداع المتهمة أحد المستشفيات الحكومية أو كما يتراءى للجنة لكى تنتهى من عملها على الوجه الأكمل.

وصرحت اللجنة فى سبيل أداء مهمتها بالانتقال إلى أى جهة حكومية أو غير حكومية فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة الاثنين الماضي لتودع اللجنة تقريرها النهائي.

6 جلسات خلال شهرى يونيو ويوليو لمحاكمة المتهمة بقتل طفلها





وشهد شهرى يونيو ويوليو الماضيين 6 جلسات لمحاكمة سيدة فاقوس المتهمة بقتل ابنها بمحافظة الشرقية، وأثارت الرأي العام نظرا لبشاعة الجريمة.

وأقدمت سيدة تدعى"هناء محمد حسن"على قتل طفلها البالغ من العمر5 سنوات داخل منزلها الكائن بالقرية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا يفيد بورود بضبط ربة منزل؛ تدعى "هناء محمد حسن"، 27 عاما متهمة بقتل طفلها فى منزلها بدائرة مركز فاقوس.

وتبين من التحريات الأولية أن السيدة منفصلة عن زوجها منذ 3 سنوات، وقتلت طفلها “سعد” البالغ من العمر 5 سنوات بدائرة مركز فاقوس.

وتم ضبط المتهمة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التى قررت التصريح بدفن جثة الطفل عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

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