الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رياضة

منتخب مصر، 6 لاعبين من بيراميدز على رادار فيتوريا لمعسكر سبتمبر

منتخب مصر يستعد لمعسكر
منتخب مصر يستعد لمعسكر سبتمبر، فيتو

منتخب مصر، يستعد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، للإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن القائمة النهائية للفراعنة، استعدادا لمعسكر الفريق، المحدد له خلال الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبلين، والذي سيتخلله خوض الفريق مباراتين أمام إثيوبيا وتونس.

 

7 لاعبين من بيراميدز ضمن حسابات فيتوريا

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن هناك 7 لاعبين من فريق بيراميدز على رادار البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة وهم: أحمد الشناوي – علي جبر – محمد حمدي – مصطفى فتحي - محمد رضا بوبو - مهند لاشين - محمود مرعي.

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جدير بالذكر، أن 6 لاعبين من الأسماء سالفة الذكر تواجدوا ضمن قائمة منتخب مصر خلال المعسكره الماضي في شهر يونيو الماضي، والذي شهد مباراتي غينيا وجنوب السودان وهم: علي جبر – محمد حمدي – مصطفى فتحي، بالإضافة إلى الثلاثي محمد رضا بوبو ومهند لاشين ومحمود مرعي ولكنهم كانوا يمثلون وقتها فريق فيوتشر إف سي، قبل أن ينتقلوا رسميا خلال الإنتقالات الصيفية الحالية لصفوف بيراميدز.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، القائمة الأولية للاعبين المحترفين وتضم ٩ لاعبين، لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه في الفترة من ٤ - ١٢ ويتخلله مباراتي إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية تونس.

منتخب مصر في معسكر سابق، فيتو

قائمة المحترفين المنضمين لمعسكر منتخب مصر

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي:

محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - مصطفى محمد - حمدي فتحي - طارق حامد - محمد شريف - أحمد حمدي - سام مرسي
 

ويخوض منتخب مصر مباراة يوم 8 سبتمبر في المعسكر المقبل أمام إثيوبيا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسميًا بعد تصدر المجموعة، ثم ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر بالقاهرة.

 

استدعاء تريزيجيه لمعسكر المنتخب رغم الإصابة

وشهدت قائمة المحترفين التي أعلنها الجهاز الفني للمنتخب تواجد محمود حسن تريزيجيه، وذلك رغم إعلان إصابته بكسر في الضلع بمنطقة الصدر بالجهة اليسرى.

 

منتخب مصر يواجه إثيوبيا وتونس

ويخوض منتخب مصر مباراتين خلال الأجندة الدولية للفيفا في شهر سبتمبر المقبل، حيث يواجه منتخب إثيوبيا بالقاهرة يوم 8 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا، وهي مباراة تحصيل حاصل، بعدما ضمن منتخب الفراعنة صدارة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة بعد إنتهاء الجولة الخامسة، والتأهل رفقة منتخب غينيا صاحب الوصافة برصيد 9 نقاط.

 

فيما يخوض منتخب مصر مباراة ودية قوية أمام نظيره منتخب تونس بالقاهرة أيضا يوم 12 سبتمبر، في إطار استعداداته للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2024.

 

فيتوريا يعلق على مجموعة مصر بتصفيات كأس العالم

تحدث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، عن نتيجة قرعة تصفيات كأس العالم 2026، والتي أوقعت الفراعنة على رأس المجموعة الأولى بالتصفيات، برفقة منتخبات بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وسيراليون، وإثيوبيا، وجيبوتي.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام نشر فيتوريا مقطع فيديو يستعرض لقطات من مشوار منتخب مصر في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018.

وكتب  فيتوريا على الفيديو: نحن جاهزون.. على استعداد للقتال من أجل مكاننا في أكبر مسرح في كرة القدم العالمية.

وأضاف فيتوريا: نحن نعتمد على دعم جماهيرنا معًا، سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذا الهدف الذي نرغب فيه كثيرًا.. هدفنا مونديال 2026.  

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