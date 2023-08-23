الأربعاء 23 أغسطس 2023
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خارج الحدود

الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لطائرتين مسيرتين أوكرانيتين في موسكو

انفجار موسكو، فيتو
انفجار موسكو، فيتو

أفادت وسائل الإعلام الروسية، بسماع دوي انفجار في منطقة مجمع "موسكو سيتي"، وتصاعد أعمدة الدخان من المنطقة، في هجوم إرهابي أوكراني بالطائرات المسيرة على المدينة.

وقال عمدة مدينة موسكو سيربي سوبيانين، إن الدفاعات الجوية الروسية، أسقطت طائرة مسيَّرة في منطقة موجايسك بمقاطعة موسكو.

 

الطائرة المسيّرة الثانية

وأضاف سوبيانين: "أصابت الطائرة المسيَّرة الثانية مبنى قيد الإنشاء في المدينة. وتعمل خدمات الطوارئ في مكان الحادث. وبحسب المعلومات الأولية لم تقع إصابات".

 

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وفي السياق ذاته، أعلنت خدمات الطيران الروسية، فرض قيود مؤقتة على استقبال ومغادرة الطائرات في مطارات العاصمة موسكو، وذلك من أجل توفير تدابير أمنية إضافية.

 

مجمع موسكو سيتي

وتحاول القوات الأوكرانية مؤخرا مهاجمة مجمع موسكو سيتي" بواسطة الطائرات المسيَّرة، وفي 18 أغسطس الجاري، دمر نظام الدفاع الجوي الروسي طائرة مسيَّرة سقط حطامها في منطقة إكسبوسنتر وألحق أضرارا بواجهة المباني، كما تم إسقاط طائرتين أخريين في 10 أغسطس الجاري.

وفي 22 أغسطس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن التصدي لمحاولة من قبل قوات كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيَّرة على العاصمة موسكو ومقاطعة بريانسك.

وفي ليلة الأول من أغسطس، اصطدمت طائرة مسيَّرة في أحد أبراج المجمع بعد أن تم إسقاطها بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية، ولم يبلغ عن وقوع إصابات، كما تم تدمير طائرتين مسيرتين أخريين فوق منطقتي أودينتسوفو وناروفومينسك، وقبل ذلك بيومين، نتيجة الهجوم، تضررت واجهات برجين للمكاتب في مجمع "موسكو سيتي"، دون وقوع إصابات.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف حاول تنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في موسكو بثلاث طائرات مسيّرة، أسقطت الدفاعات الجوية إحداها، وتم قمع اثنتين بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية، وتحطمت على أراضي مجمع "موسكو سيتي".

 

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