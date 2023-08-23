الأربعاء 23 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

الإخوة أبو شعر تحيي حفل إنشاد ديني بساقية الصاوي 1 سبتمبر

فرقة الإخوة أبو شعر،
فرقة الإخوة أبو شعر، فيتو

تحيي فرقة الإخوة أبو شعر حفلًا إنشاديًا مميزًا وذلك في تمام الثامنة من مساء يوم الجمعة الموافق ١ سبتمبر المقبل، على خشبة قاعة الحكمة بساقية الصاوي في الزمالك. 

 

حفل الإخوة أبو شعر بساقية الصاوي 

وتشدو فرقة أبو شعر بباقة متنوعة من الأناشيد والقصائد الدينية منها: "اللهم صلِّ على المصطفى، يا جمال النبي، يا سعيد قومًا، بدمع العين"، بالإضافة إلى قصائد وابتهالات "مولاي إني ببابك ولك روحي وطل الحبيب علينا" ولجل النبي، وقمر، وبحبك وبريدك". 

Advertisements

فرقة الإخوة أبو شعر 

وتأسست فرقة الإخوة أبو شعر عام 1983، وسميت باسم الصحابي أبو أيوب الأنصاري نسبة للمسجد الذي قد تخرجوا فيه في منطقة الزاهرة في دمشق، وكان أصغرهم حينها بهاء الدين أبو شعر، وكان عمره 11 عامًا عندما حضر أول حفلة رسمية للفرقة.

وبعد سنوات التحق بهم أنس أبو شعر وعرف بـ"ضارب الإيقاع" منذ الصغر، وكان لأصغرهم "عبد الرحمن أبو شعر" فرقة خاصة به تسمى "براعم الإيمان" وبدأ بالإنشاد وعمره 6 أعوام، وبعد أعوام قليلة انضم إلى إخوته لتجمع الفرقة الإخوة الستة، ويقيم حاليًّا الإخوة أبو شعر في مصر.

 

وتعرف فرقة الإخوة أبو شعر بتقديمها مزيجًا صوفيًّا من روائع الابتهالات الصوفية والأناشيد الإسلامية على طريقة الأداء الغنائي الجماعي لستة إخوة، والدهم المنشد السوري الكبير موفق أبو شعر الحسيني الرفاعي أحد أئمة الأنغام في العاصمة السورية دمشق.

مسلم يحيي حفلا غنائيا في ساقية الصاوي 20 يوليو

ساقية الصاوي تضع اللمسات الأخيرة لحفل بلاك تيما

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فرقة الأخوة أبو شعر ساقية الصاوي حفلات ساقية الصاوي الاخوة ابو شعر الزمالك

مواد متعلقة

فرقة طبلة الست تحيي حفلا في ساقية الصاوي 11 أغسطس

جدل تحيي حفلًا غنائيًّا في ساقية الصاوي 8 أغسطس

الأكثر قراءة

اليوم، محاكمة قاتل ابنة عمته لوجود علاقة غير شرعية بالمطرية

الليلة، الأهلي يكرم لاعبيه في حفل ضخم بعد موسم مليء بالبطولات

في ذكرى وفاته، كيف قتل آخر ملوك الفراعنة البطالمة لمصر

نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد مصطفى كامل في العلمين الجديدة (صور)

شعبة الثروة الداجنة: أسعار الفراخ ترتفع لهذا الرقم قريبا

بيانكي تعاني.. والإهمال يقضي على فلل حليم ورمزي والزعيم عادل إمام.. والمنطقة تضم أقدم مكتبة.. ومصيف أشهر نجوم الفن والغناء

أول تعليق من أمريكا على إسقاط روسيا الطائرات المسيرة

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 23-8-2023 في الأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

سيول ورياح وسقوط أعمدة إنارة، عاصفة شديدة تضرب مكة المكرمة (فيديو)

"دش" لأسد في مغسلة سيارات (فيديو)

كاميرا محمول في وضع التصوير، فضيحة في حمام ببنك كويتي (فيديو)

إنقاذ أطفال التليفريك في باكستان رغم الرياح القوية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في نهاية التعاملات

انخفاض سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه مساء اليوم

سعر اليورو يعود للوراء خطوات مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

12 لقبا في 3 ولايات.. تعرف على بطولات مرتضى منصور مع الزمالك

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 23 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 23 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 23 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية