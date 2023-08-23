الأربعاء 23 أغسطس 2023
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محافظات

زيارة رعوية للبابا تواضروس الثاني إلى محافظة الإسكندرية اليوم

الإسكندرية، فيتو
الإسكندرية، فيتو

يبدأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، زيارته الرعوية إلى محافظة الإسكندرية الأربعاء، بمقر الكنيسة بمنطقة محطة الرمل وسط المحافظة. 

ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني، صلاة العشية مساء الأربعاء، من مقر بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، يعقبها إلقاء العظة الأسبوعية فيما يسمى بـ"الاجتماع الأسبوعي" للبابا، وسط حضور شعبي وكهنوتي.

ويشارك البابا الصلاة، الآباء أساقفة الإسكندرية، رؤساء القطاعات الثلاثة، وهم الأنبا إيلاريون أسقف كنائس غرب الإسكندرية، والأنبا بافلي أسقف كنائس المنتزه، والأنبا هرمينا أسقف كنائس وسط وشرق، فضلًا عن الآباء كهنة الكاتدرائية المرقسية.

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يشار إلى أن البابا قام بزيارة رسمية إلى دولة المجر حاليًّا بدعوة من حكومتها، وقضى البابا اليوم الأخير من الزيارة في الكنيسة القبطية ببودابست، ليستأنف نشاطه الرعوي في الإسكندرية عقب وصوله من المجر.

 

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