الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رياضة

فاروق: راتب موسى ماريجا يمنع انتقاله إلى الأهلي

ماريجا، فيتو
ماريجا، فيتو

أكد الإعلامي محمد فاروق أن بعض الوسطاء عرضوا على إدارة النادي الأهلي فكرة التعاقد مع المحترف المالي موسى ماريجا مهاجم فريق الهلال السعودي السابق في صفقة انتقال حر.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "السويسري مارسيل كولر تحفظ على فكرة انتقال موسى ماريجا إلى النادي الأهلي بسبب عامل السن".

وأضاف: "إدارة الأهلي رفضت موسى ماريجا بسبب قيمة عقده حيث يطلب الحصول على 4 ملايين دولار وهو ما لا يتناسب مع الفريق الأحمر". 

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عودة تدريبات الأهلي

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر الخميس القادم تدريباته استعدادًا للموسم الجديد حيث ستكون ضربة البداية في مرحلة الإعداد للموسم الجديد من ملعب التتش مساء الخميس المقبل. 

 

ومنح كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لمدة 21 يومًا بعد انتهاء مباريات مسابقة الدوري الممتاز. 

 

من ناحية أخرى حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بحفل تكريم الفرق الرياضية المنتظر إقامته غدا الأربعاء  في ملعب التتش بالجزيرة.

 

ملعب مختار التتش 

في سياق آخر تسلم مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقريرًا شاملًا عن الإصلاحات التي شهدها ملعب التتش خلال فترة الإجازة الموسمية التي حصل عليها فريق الكرة بعد انتهاء الموسم.

 

وكان كولر قد طلب إجراء بعض التعديلات وأيضًا الإصلاحات الخاصة بملعب التتش بالجزيرة استعدادًا للموسم الجديد وشهدت الساعات الماضية حصول المدرب السويسري علي تقرير شامل عن أعمال التطوير التي شهدها الملعب وأرضيته.

 

تفاصيل حفل النادي الأهلي 

أجري مسئولو النادي الأهلي أمس الثلاثاء بروفة نهائية قبل حفل تكريم الفرق الرياضية المقرر له مساء اليوم الأربعاء بملعب التتش بالجزيرة. 

وأنهى الأهلي كافة الترتيبات الخاص بالحفل بعد تركيب مسرح الحفل أمس داخل ملعب التتش بالجزيرة حيث تم الاطمئنان علي تفاصيل فقرات الحفل. 

 

ويعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماع مهم اليوم  الأربعاء لمناقشة العديد من الملفات الإدارية والرياضية. 

 

وعلمت فيتو ان اجتماع المجلس سيكون داخل مقر النادي بالجزيرة ويسبق حفل تكريم الفرق الرياضية المقرر له الثامنة مساء اليوم  الأربعاء علي ملعب التتش بالجزيرة. 

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات الموسم القادم محليا وقاريا وذلك من أجل الحفاظ علي نجاحات الموسم الماضي التي شهدت حصد 5 بطولات وهي الدوري ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر والسوبر المحلي مرتين.

 

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الأهلي الإعلامي محمد فاروق الهلال السعودي كولر محمود الخطيب

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