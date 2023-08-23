"دش" لأسد في مغسلة سيارات (فيديو)
أثار مقطع فيديو، انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، الكثير من الضجيج والجدل.. الفيديو يوثق قيام شاب بغسل أسد داخل مغسلة سيارات، ولم يتم التأكد من تاريخ توثيق الفيديو والمكان الذي صور فيه، بينما انتشر بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي.
الشاب يرش المياه بواسطة خرطوم
وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهر الأسد داخل صندوق خلفي لمركبة، فيما يرش عليه الشاب المياه بواسطة خرطوم.. وسمع في الفيديو صوت الشاب يقول: "أتحدى أحد يسوي اللي سويته".
ولقي الفيديو تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم قائلا: "الأسد مبسوووط"، وأضاف آخر: "حجمه يخوف"، كما اعتبر أحدهم أن هذا التصرف "بمنتهى الخطورة".
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