15 مليون جنيه حصيلة مزاد جمارك الدخيلة

حققت الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة حصيلة بيع رسائل مهمل بجلسة ٢٢/٨/٢٠٢٣ بمبلغ خمسة عشر مليونا وخمسة وعشرين ألفا وخمسمائة جنيه.



مزاد جمارك الدخيلة

وتضمن المزاد بيع بالمزايدة العلنية لعدد من السيارات والبضائع التابعة لجمارك الدخيلة والإيداعات.



وشمل سيارات وموتوسيكلات جمرك الدخيلة والساحات منها على سبيل المثال:

فسبا أو سكوتر وملاكي ماركات سوزوكي وهوندا ومرسيدس تباع برسم الصادر.

وتمكنت الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة بالتنسيق مع وحدة متابعة المهمل من تحقيق حصيلة بيع لرسائل رواكد المهمل بمبلغ 15 مليون جنيه حصيلة بيع حققتها جمارك الدخيلة.



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وقامت الإدارة العامة للمهمل بجمارك الدخيلة بإدراج الراوكد الخاصة بالسنوات السابقة والتي لم يتم التصرف فيها علي مدار ٢٠ عاما، وذلك بالتنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية لتحديد جلسة ٢٢ أغسطس٢٠٢٣ لعقد المزاد العلني وفقا لأحكام قانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ الخاص بالتعاقدات التي تبرمها الدولة وتسهيل إجراءات المعاينة الفعلية على الطبيعة لمشمول الحاويات المدرجة للمتعاملين الراغبين في التقدم للمزاد

وهو ما نتج عنه التصرف في عدد ٤٠ لوط، يأتي ذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية وتعليمات معالي وزير المالية وتوجيهات السيد رئيس مصلحة الجمارك بسرعة التخلص من رواكد المهمل وتيسير كافة الإجراءات للمتعاملين.