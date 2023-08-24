الخميس 24 أغسطس 2023
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اقتصاد

صيانة السيارات، تعرف على أسباب إضاءة لمبة تيل الفرامل

فرامل، فيتو
فرامل، فيتو

تحتوي بعض السيارات على لمبة مستقلة لزيت الفرامل وأخرى لتيل الفرامل وهناك سيارات حديثة تحتوي على  لمبة واحدة لكلا الغرضين وفي حالة إضاءة اللمبة أثناء السير فهذا يشير إلى عطل يضر بالسيارة يتسبب في توقف المحرك.

 

أسباب إضاءة لمبة تيل الفرامل

ونستعرض في التقرير التالي أسباب إضاءة لمبة تيل الفرامل وهي كالتالي:

وإذا أضاءت اللمبة تشير إلى نقص زيت الفرامل.

و في اغلب السيارات يوجد حساس لقياس مستوى سائل الفرامل وفي حال نقصه تضيء اللمبة التحذيرية لأن نقص الزيت قد يؤدي لضعف الفرامل او فشلها وقد يتسبب في حادث لا قدر الله.

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-   تآكل تيل الفرامل ووصولها للجزء المعدني تكتمل الدائرة وتضئ كتحذير بأن التيل قد تلفت. 
-  وجود رطوبة او فقاعات هواء داخل نظام الفرامل ويمكن ان تسبب ضعف الفرامل أو تيبسها. 
- مشكلة في النظام الكهربائي للسيارات تجعل اللمبة التحذيرية تضيء. 
كيف نتعامل عند إضاءة لمبة تحذير الفرامل العلاقة بين مشاكل الفرامل ونقص السائل. 
-  أول ما يجب عمله  ايقاف السيارة وسحب فرامل اليد واعادتها مرة أخرى لمكانها مع التأكد من عدم وجود عوائق تمنعها من النزول في مكانها. 
- بعد التأكد من فرامل اليد إذا لم تنطفئ اللمبة التحذيرية يجب فتح غطاء المحرك والتأكد من مستوى سائل الفرامل وأنه عند المستوى الجيد – أي عند  الخط الأعلى حسب نوع سيارتك.

-   لو هناك نقص بسائل الفرامل  بصورة مفاجئة (إذا كنت تتابع المستوى بصورة يومية أو أسبوعية) يجب أولًا التاكد من عدم وجود تسريب (انظر الي علبة سائل الفرامل وانظر تحت السيارة لملاحظة أي تسريب) ثم إعادة تعبئة خزان سائل الفرامل.
-  أما إذا كان نقص السائل  تدريجيًّا قم بتعبئته وفي الغالب نقص السائل  التدريجي دلالة علي تآكل تيل الفرامل. 

 

 

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