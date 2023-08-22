الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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سياسة

صحفيو بي بي سي القاهرة يخطرون البلشي بتجديد إضرابهم 10 أيام أخرى

إضراب مكتب بي بي
إضراب مكتب بي بي سي بالقاهرة، فيتو

أخطر العاملون المضربون الصحفيين والعاملون في مكتب هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بالقاهرة، الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين, بنيتهم تجديد إضرابهم لمدة 10 أيام أخرى، وطالبوا النقابة بدعم الإضراب وإرسال إخطاراته القانونية للمؤسسة والجهات المعنية. 

 

قرار الإضراب 

ويأتي قرار الإضراب احتجاجا على تدني رواتبهم والسلوك التمييزي الذي تنتهجه المؤسسة ضدهم فيما يخص السياسات المالية، ما يعمق إحساس الصحفيين والعاملين بالتمييز وربما ما هو أكثر من ذلك، بالإضافة إلى التعنت الذي تنتهجه إدارة بي بي سي في التعامل مع أزمتهم الحالية. 
 

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تقديم شكوى جماعية لمكتب العمل 

كما شرع العاملون في جمع توقيعات لتقديم شكوى جماعية لمكتب العمل اعتراضا على خصم أيام الإضراب السابقة من رواتبهم، في إجراء عقابي واضح بسبب مطالبتهم بحقوقهم المشروعة في سياسة مالية منصفة.

التمسك بحقوقهم 

وأكد العاملون تمسكهم بحقوقهم ونيتهم عدم التراجع، فإنهم يؤكدون يؤكدون أيضا انفتاحهم على الحوار، وحرصهم على إنهاء هذه الأزمة. 
 

كما دعا العاملون إدارة بي بي سي في لندن إلى اتخاذ خطوات جادة من أجل حوار بناء يحل الأزمة بشكل عادل وينهي السياسات التمييزية ضد مكتب القاهرة.

 

إضراب بي بي سي

وكان العاملون في مكتب هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بالقاهرة، أعلنوا أمس الإثنين، دخولهم في إضراب عن العمل لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، وذلك احتجاجًا على تدني رواتبهم وتدهور أوضاعهم المعيشية والسلوك التمييزي الذي تنتهجه المؤسسة ضدهم فيما يخص السياسات المالية.

 

تضامن مجلس نقابة الصحفيين 

وتضامن كل من الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي هشام يونس، وكيل نقابة، ومحمود كامل، مقرر لجنة الحريات بالنقابة، بالحضور مع صحفيي مكتب هيئة الإذاعة البريطانية في القاهرة "بي بي سي"، الذين أعلنوا للمرة الثالثة، دخولهم في إضراب عن العمل لمدة ١٠ أيام تبدأ من اليوم الإثنين، احتجاجًا على السياسة التمييزية التي تنتهجها الإدارة معاهم فيما يتعلق بالرواتب.

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