الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وزير التعليم يصدر كتابا دوريا بشأن التأكد من جاهزية المدارس للعام الجديد

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، فيتو

أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم، كتابا دوريا رقم (٣٠) بتاريخ ٢٢/ ٨/ ٢٠٢٣، وذلك فى إطار استعداد الوزارة للعام الدراسي الجديد ۲۰۲٤/۲۰۲۳، وحرصًا على التأكد من جاهزية المدارس، وتوافر شروط السلامة الإنشائية بها قبل بدء الدراسة.

 

وتضمن الكتاب الدورى التنبيه مشددا على جميع الجهات المعنية الالتزام بتكليف مدير المدرسة بتحديد مسئول من العاملين بالمدرسة للمرور على عناصر الصيانة البسيطة بصفة دورية، ورفع تقرير أسبوعي لفروع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظات، ومعاونة وتسهيل عمل لجان المرور على المدارس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد واعتماد الاستمارات الخاصة بذلك لكل مدرسة.

 

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كما تضمن الكتاب الدوري إزالة جميع الأبواب والفواصل الحديدية الموضوعة على السلالم والطرقات، داخل وخارج المباني.

 

وتضمن الكتاب الدورى أيضا التأكد من إجراء التفتيش اليومي على حالة المبنى بالكامل، والتدريب على خطة الإخلاء الخاصة بالطلاب، والتأكيد على مراعاة المرحلة العمرية، وعدد أدوار المبنى، وعدد المخارج، مع تكثيف الإشراف على السلالم والمخارج، بالإضافة إلى عقد ورش عمل للمديريات والإدارات التعليمية؛ للتعريف بآليات الصيانة البسيطة، والنظافة بالتنسيق مع مهندسي الأبنية التعليمية في المحافظات.

 

وتضمن الكتاب الدوري أيضا التأكيد على إتاحة دليل الصيانة البسيطة، ودليل النظافة على موقع الوزارة، والتزام جميع مديري المدارس بطباعته، وتنفيذ ما ورد به من تعليمات، فضلا عن التأكيد على الانتهاء من جميع أعمال الصيانة درءا للأخطار قبل بداية العام الدراسي واستبعاد المباني غير الآمنة من العملية التعليمية.

 

وجاء فى الكتاب الدورى أيضا التأكيد على تنسيق إدارة المدرسة مع الحي؛ لرفع الإشغالات وإزالة القمامة من المنطقة المحيطة بالمدرسة، فضلا على التأكيد على توافر عوامل الأمان التي تحول دون تعرض الطلاب للخطورة، مثل: (تواجد أغطية غرف تفتيش، وصلاحية سقف خزانات الصرف الصحي، وسلامة بوابات المدرسة وتثبيتها وصلاحية ألعاب رياض الأطفال.

 

كما تضمن الكتاب الدورى تكليف المدارس الخاصة بتقديم شهادة سلامة إنشائية لجميع المباني، أو أي أعمال أخرى تؤثر على العملية التعليمية بالتنسيق مع مدير فرع الهيئه بالمديرية.

 

وشدد الكتاب الدورى على تحقيق الصالح العام،  وأنه يتعين على جميع الجهات المختصة، التنبيه بالالتزام بالتعليمات الواردة بهذا الكتاب ومتابعة تنفيذها بكل دقة وحزم.

 

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