وزير الأوقاف يلتقي عمداء مراكز الثقافة الإسلامية لمناقشة خطة العمل

يعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اجتماع مع عمداء مراكز الثقافة الإسلامية ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم وأساتذة الجامعات المشاركين في مجالس الإقراء والندوات التثقيفية، يوم الخميس القادم الموافق 24/ 8/ 2023م في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية بأكتوبر.

ويناقش الاجتماع خطة وتطوير العمل بمراكز الثقافة الإسلامية ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي الحالي 2023 /2024م، والأنشطة الدعوية والتثقيفية، والمشاركة في مبادرة هذا نبينا ( صلى الله عليه وسلم )، والندوات الوطنية التثقيفية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

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حرصا من «بوابة فيتو» على تقديم خدمة متميزة لقرائها، نقدم أماكن وعناوين مراكز إعداد الدعاة بالمحافظات، والذي يعقد دورات ثقافية ودينية في القرآن والتفسير والحديث.



مركز إعداد الدعاة بالقاهرة: مسجد النور بالعباسية.

الجيزة: أمام مطافي الجيزة ـ بين السرايات ـ مسجد الشبان المسلمين.

الإسكندرية: ش قناة السويس ـ محرم بك خلف نقطة غيط الصعيدي بجوار مسجد محمد عبده.

وفى الدقهلية: المنصورة ـ ميدان الشيخ حسانين ـ مسجد الشيخ حسانين ـ الدور الثاني.

وفي الغربية: طنطا ـ ميدان المحطة ش السكة الجديدة ـ المسجد الأحمدي.

الشرقية: الزقازيق ـ مسجد الفتح ـ أمام المبرة ـ بجوار نادي الشرقية.

المنوفية: شبين الكوم ـ بجوار مسجد الأنصار ـ الحى القبلي.

بنى سويف: ش صلاح سالم ـ مسجد على بن أبى طالب.

وفي أسيوط: مسجد التقوى بأسيوط ـ بجوار عصير التركي.

وفى سوهاج: أعلى مسجد قطب ـ أمام محطة سكة حديد سوهاج.

القليوبية: مدينة بنها ـ بنها الجديدة ـ بجوار مسجد ناصر ـ الفلل.

البحيرة: دمنهور ـ مسجد السد العالي ـ بجوار مديرية الأمن القديمة.

كفر الشيخ: كفر الشيخ ـ أعلى مسجد الفلاحين ـ خلف محطة السكة الحديد.

دمياط: شارع الأعصر ـ مسجد موسى.

بورسعيد: ش محمد سرحان وسعد زغلول أمام مستشفى آل سليمان بجوار مسجد مريم.

الفيوم: أمام مجمع المصالح الحكومية ـ مسجد فاطمة الياس ـ أمام مديرية الأمن بالفيوم.

المنيا: دار مناسبات بجوار مسجد الفولي ـ ش الكورنيش ـ الدور الثاني، قنا: ش 23 يوليو بجوار مسجد ناصر.

أسوان: منطقة السيل الجديد ـ خلف كيما مسجد الإمام الحسين.

الأقصر: مسجد محمد حسين بجوار التليفزيون.

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