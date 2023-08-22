الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

دين ودنيا

أذكار المساء من القرآن والسنة مكتوبة كاملة

أذكار المساء من القرآن
أذكار المساء من القرآن والسنة، فيتو

ذكار المساء مكتوبة، من فوائد الأذكار انشراح الصدر، وطمأنينة القلب، ومعية الله تعالى وذكرهُ للعبد في الملأ الأعلى، فقد قال الله تعالى: (الَّذينَ آمَنوا وَتَطمَئِنُّ قُلوبُهُم بِذِكرِ اللَّـهِ أَلا بِذِكرِ اللَّـهِ تَطمَئِنُّ القُلوبُ)، فإن في المحافظة على ذكر الله تعالى خيرًا كثيرًا بالحياة، وأجرًا عظيمًا في الآخرة.


ونستعرض في التقرير التالي أذكار المساء مكتوبة التي تُقرأ في كل مساء:

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى المُلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ ما في هذِه اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ ما بَعْدَهَا، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ ما في هذِه اللَّيْلَةِ وَشَرِّ ما بَعْدَهَا، رَبِّ أَعُوذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ وَسُوءِ الكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بكَ مِن عَذَابٍ في النَّارِ وَعَذَابٍ في القَبْرِ.

Advertisements


نص أذكار المساء مكتوبة كاملة 

اللَّهُمَّ أنْتَ رَبِّي لا إلَهَ إلَّا أنْتَ، خَلَقْتَنِي وأنا عَبْدُكَ، وأنا علَى عَهْدِكَ ووَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ، أعُوذُ بكَ مِن شَرِّ ما صَنَعْتُ، أبُوءُ لكَ بنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وأَبُوءُ لكَ بذَنْبِي فاغْفِرْ لِي، فإنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أنْتَ.

 

بسمِ اللهِ الذي لا يَضرُ مع اسمِه شيءٌ في الأرضِ ولا في السماءِ وهو السميعُ العليمِ.

 

اللَّهمَّ بِكَ أمسَينا وبِكَ أصبَحنا وبِكَ نحيا وبِكَ نموتُ وإليكَ النُّشورُ.

 

اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من الهمِّ والحزنِ، والعجزِ والكسلِ، والبُخلِ والجُبنِ، وضَلَعِ الدَّينِ، وغَلَبَةِ الرجالِ.

 

اللَّهمَّ عالِمَ الغَيبِ والشَّهادةِ، فاطرَ السَّمواتِ والأرضِ، رَبَّ كلِّ شيءٍ ومَليكَهُ، أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ مِن شرِّ نفسي وشرِّ الشَّيطانِ وشِركِهِ.

 

أذكار المساء كاملة 

يا حيُّ يا قيُّومُ، برَحمتِكَ أستَغيثُ، أصلِح لي شأني كُلَّهُ، ولا تَكِلني إلى نَفسي طرفةَ عينٍ.

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ.

قراءة سورة الإخلاص والمعوّذتين ثلاث مرات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، والْمُعَوِّذتَيْنِ حَينَ تُمسي وحين تُصبِحُ، ثلاثَ مراتٍ، يكفيكَ مِنْ كلِّ شئٍ.

 

أذكار المساء من القرآن والسنة 

آية الكرسي: (اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ).

 

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ على نَبِيِّنَا مُحمَّد، فقد جاء في الحديث: مَن صلى عَلَيَّ حين يُصْبِحُ عَشْرًا، وحين يُمْسِي عَشْرًا، أَدْرَكَتْه شفاعتي يومَ القيامةِ يَا حَيُّ يَا قيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أسْتَغِيثُ أصْلِحْ لِي شَأنِي كُلَّهُ وَلاَ تَكِلْنِي إلَى نَفْسِي طَـرْفَةَ عَيْنٍ. (3 مرات).

 


نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اذكار المساء مكتوبة اذكار المساء مكتوبة كاملة أذكار المساء من القرآن والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نص أذكار المساء مكتوبة كاملة نص أذكار المساء

مواد متعلقة

إهداء درع جامعة الأزهر لوزير الأوقاف تقديرًا لجهوده في نشر الفكر الوسطي

الأوقاف تحدد موعد إجراءات التعاقد على وظيفة إمام وخطيب

ننشر أسماء أول 33 مسجدا تعمل بالطاقة الشمسية بعد أزمة تخفيف الأحمال

الأوقاف تنظم 15 ندوة ببرنامج "اقرأ" الصيفي بمكتبات المساجد

الأوقاف توفر 1700 جهاز آذان موحد قبل نهاية العام الحالي

الاوقاف تعقد مجلس الحديث بمسجد الإمام الحسين الأحد

بالأرقام، تراجع معدلات فرش المساجد خلال العام الجديد

بدء اختبارات مسابقة الإدارة الإشرافية لأئمة الأوقاف

الأكثر قراءة

رئيس الشرقية للدخان: علبة السجاير حاليا بـ 40 جنيها ونتمنى التزام التجار (فيديو)

أزمة قانونية تعطل استلام اللجنة الثلاثية إدارة نادي الزمالك، اعرف التفاصيل

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في بداية التعاملات

"خرج ولم يعد"، الرجاء المغربي يكشف مخطط عمرو وردة لفسخ عقده

فاروق الباز: توجد كائنات فضائية وهذا سبب تحطم المسبار الروسي (فيديو)

موعد مباريات الأهلي في الدوري الأفريقي وتفاصيل البطولة

قرار جمهوري بتعيين قيادات جامعية جديدة

وزير الرياضة: مجلس الزمالك استقال عن طيب خاطر وهذا موقف مرتضى منصور من الانتخابات

Advertisements

منوعات

المزيد

دب يثير الذعر في شوارع مدينة روسية (فيديو)

ظهور جديد لـ نيمار مع صديقته في السعودية (فيديو)

وفاة طفلة داخل سيارة بسبب ارتفاع درجة الحرارة

شاب سعودي: مصر هزمت نسل يأجوج ومأجوج والعالم مطالب بحفظ جميلها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في بداية التعاملات

آخر تطورات سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 22-08-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مثل في فيلم مع الرئيس مبارك والكرش سبب خناقته مع أنور وجدي.. حكايات في حياة الدنجوان كمال الشناوي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

50 معلومة عن القرآن الكريم

أذكار المساء من القرآن والسنة مكتوبة كاملة

عالم أزهري يحذر من الذهاب إلى الدجالين بحجة فك السحر والأعمال: حرام شرعًا

المزيد
الجريدة الرسمية