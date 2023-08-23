بيانكي تعاني.. والإهمال يقضي على فلل حليم ورمزي والزعيم عادل إمام.. والمنطقة تضم أقدم مكتبة.. ومصيف أشهر نجوم الفن والغناء

منطقة شاطئ الفردوس وبيانكي بالعجمي غرب الإسكندرية.. هنا كان أول ساحل شمالي ومصيف في مصر، هنا سكن الفنانون والسياسيون ورجال الأعمال، وما زالت أطلال الفيلات الخاصة بهم شاهدة علي العصر الذهبي لتلك المنطقة، ورغم تدهور الحال وهدم عدد كبير من المباني، وإهمال المنطقة إلا أنه ما زال هناك محاولات للحفاظ على ما تبقى من الزمن الجميل.

بداية عمرو دياب ومحمد منير

في بيانكي كانت بدايات الكينج محمد منير وعمرو دياب وهشام عباس، وملتقى الفنانين والساسة ورجال الأعمال، أبرزهم آل منصور وغيرهم الكثيرون، وفي منطقة الفردوس لا تزال فيلا حليم أو ما تبقي منها تحكي ذكريات قضاء كبار النجوم لفصل الصيف، وإحياء عبدالحليم حافظ لحفلاته الخاصة مع أصدقائه أحمد رمزي وحسن يوسف، كما جاورته الفنانة نادية لطفي بشارع ٨، كما أنه لا تزال فيلا الزعيم عادل إمام وعمرو دياب وشقة الفنان الراحل وائل نور وغيرهما من الفنانين والمشاهير موجودة حتى الآن.

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ورغم كل هذا التاريخ لم تسلم المنطقة من البناء المخالف والتدمير والإهمال الذي ضرب كل شيء في تلك المنطقة، حيث قال رجب الطلخاوي، أحد قاطني منطقة بيانكي أو منطقة جمعية قاطني شاطئ الفردوس: إن الإهمال ضرب كل شيء وأصبحت الجمعية التي تشرف على أول كومباوند مفتوح ومصيف للمشاهير تعاني من التدهور والإهمال، وبالتالي انهيار المنظومة التي كانت موجودة حتى الشواطئ الممتدة والمخصصة لقاطني المنطقة وعددها ١٣ شاطئا تتخلي عنها الجمعية واحدا تلو الآخر.

وأضاف محمد عوض، من قاطني المنطقة، أن تخلي الجمعية عن دورها أدى إلى انهيار الطرق وعدم النظافة والصيانة للحدائق العامة، بالإضافة إلى انهيار البنية التحتية بسبب البناء المخالف الذي انتشر عقب ثورة ٢٥ يناير 2011، وتم الاستيلاء على بعض الفيلات التي تركها أصحابها وذهبوا إلى الساحل الشمالي.

وأكد محمد توفيق، من قاطني الفردوس، أنه رغم كل هذا إلا أنه يوجد مجموعة من السكان وأعضاء الجمعية لا تزال تحاول الحفاظ علي ما تبقي من الزمن الجميل، فهناك أقدم مكتبة موجودة بالإسكندرية أو مصر كلها ببيانكي جاردن بها كتب منذ ١٨٨٠ ونسخة لكتاب وصف مصر، والذي نحاول الحفاظ عليه ويأتي أعضاء الجمعية ومحبو الزمن الجميل للمكتبة للإطلاع علي كتب تاريخية لا تقدر بثمن كما جرى إنارة وتطوير الحديقة الرئيسية للمنطقة بالجهود الذاتية، ونحاول الحفاظ علي ماتبقي من الزمن الجميل قبل فوات الأوان.

وأرجع مسئولو جمعية قاطني شاطئ الفردوس والتي من المفترض أنه منوط بها إدارة منطقة بيانكي وشواطئها، سبب تدهور الأمور إلى ما بعد ثورة ٢٥ يناير، خاصة بعد هدم عدد كبير من الفيلات وإنشاء أبراج مكانها، وتدهور الشوارع والبنية التحتية، وتواجه الجمعية أزمة مالية قد تضطرها إلى عدم الوفاء بالتزاماتها والحفاظ على ما تبقى من المنطقة.

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