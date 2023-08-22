الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

الداودي يبحث مع أحد المستثمرين إنشاء وتشغيل وحدة بيوجاز بقنا

محافظ قنا،فيتو
محافظ قنا،فيتو


التقى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، المستثمر فكرى الصعيدى رئيس مجلس إدارة شركة مزارع مصر العليا، وتيسير شلقامى العضو المنتدب، لبحث فرص الاستثمار لإنشاء وتشغيل وحدة بيوجاز لإنتاج طاقة متجددة وتوفير مصدر للسماد البلدى عالى الجودة، فضلا عن إقامة مشروع للصناعات الزراعية عالية الجودة

 جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندس رجب عرفه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والمهندس محمد على رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وعبدالرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار،  وأحمد أبو المجد مدير عام الشئون القانونية، والمهندس محمد نصر مدير إدارة البيئة بالمحافظة، وعزت قناوي رئيس مركز ومدينة فرشوط، والدكتورة أسماء أحمد حسين مدير عام شئون البيئة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا.

Advertisements

استمع محافظ قنا إلى عرض تفصيلى حول طبيعة المشروع، والذى سيوفر 1500 فرصة عمل ثابتة لأبناء المحافظة، من خلال إنشاء وتشغيل وحدة بيوجاز لإنتاج الكهرباء وتوفير مصدر للسماد الصلب والسائل عالى الجودة، حيث يعتمد المشروع على الاستفادة من مخلفات الحيوانات وإعادة إنتاج السماد العضوي والغاز الحيوي لاستخدامه في الأغراض المنزلية من خلال مصادر الطاقة المتجددة عن طريق التخلص الآمن من المخلفات، وإنتاج سماد عضوي غني بالعناصر التي تحسن خواص التربة، بالإضافة إلي إقامة وحدات صناعية لفرز المحاصيل التى ستقوم الشركة باستصلاحها وزراعتها، كما سيتم انشاء مزارع سمكية بهدف تقليل الاستيراد وتصدير فائض الإنتاج من السوق المحلى إلى الأسواق العربية والأوروبية،بالإضافة إلى إنتاج السماد العضوى من مخلفات الأسماك للسوق المحلى بأسعار تنافسية، اضافه إلى ذلك ستقوم الشركه  بإنشاء مركز تدريب يعمل بنظام التعليم المزدوج،  لمنح المتدربين شهادات خبرة ومكافأة شهرية وحوافز تشجيعية، واكتساب خبرة عملية وفنية، كما ستقوم الشركة بتعيين المتدربين المؤهلين بالمشروع.

و من جانبه أعرب " الصعيدى " عن سعادته بلقاء محافظ قنا، مشيدًا بالتيسيرات التى تقدمها المحافظة للمستثمرين بهدف النهوض بقطاع الصناعة والاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة للشباب من ابناء المحافظة، كما اشاد بحرص محافظ قنا، على عقد اجتماعا شهريا مع المستثمرين لمتابعة انتظام العمل بمصانعهم، وبحث طلباتهم وازالة المعوقات والتحديات التى تعترض استثماراتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا اللواء أشرف الداودى محافظ قنا برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا قنا محافظة قنا محافظ قنا مدينة فرشوط

مواد متعلقة

محافظ قنا يشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقاولين المتخاذلين

محافظ قنا يبحث مقترح تطوير المرحلة الثانية من كورنيش النيل بنقادة

سكرتير عام قنا يناقش مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة بتكلفة 1.146 مليار جنيه

محافظ قنا يستقبل 90 مواطنا بمكتبه لبحث شكواهم

الأكثر قراءة

رئيس الشرقية للدخان: علبة السجاير حاليا بـ 40 جنيها ونتمنى التزام التجار (فيديو)

أزمة قانونية تعطل استلام اللجنة الثلاثية إدارة نادي الزمالك، اعرف التفاصيل

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في بداية التعاملات

"خرج ولم يعد"، الرجاء المغربي يكشف مخطط عمرو وردة لفسخ عقده

فاروق الباز: توجد كائنات فضائية وهذا سبب تحطم المسبار الروسي (فيديو)

موعد مباريات الأهلي في الدوري الأفريقي وتفاصيل البطولة

قرار جمهوري بتعيين قيادات جامعية جديدة

وزير الرياضة: مجلس الزمالك استقال عن طيب خاطر وهذا موقف مرتضى منصور من الانتخابات

Advertisements

منوعات

المزيد

دب يثير الذعر في شوارع مدينة روسية (فيديو)

ظهور جديد لـ نيمار مع صديقته في السعودية (فيديو)

وفاة طفلة داخل سيارة بسبب ارتفاع درجة الحرارة

شاب سعودي: مصر هزمت نسل يأجوج ومأجوج والعالم مطالب بحفظ جميلها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في بداية التعاملات

آخر تطورات سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 22-08-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مثل في فيلم مع الرئيس مبارك والكرش سبب خناقته مع أنور وجدي.. حكايات في حياة الدنجوان كمال الشناوي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

50 معلومة عن القرآن الكريم

أذكار المساء من القرآن والسنة مكتوبة كاملة

عالم أزهري يحذر من الذهاب إلى الدجالين بحجة فك السحر والأعمال: حرام شرعًا

المزيد
الجريدة الرسمية