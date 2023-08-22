إهداء درع جامعة الأزهر لوزير الأوقاف تقديرًا لجهوده في نشر الفكر الوسطي

أهدى أ.د محمد محمود الضويني وكيل الأزهر الشريف درع جامعة الأزهر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء تقديرًا لجهوده في نشر الفكر الوسطي المستنير، وجاء ذلك خلال فعاليات الملتقى البيئي العاشر لجامعة الأزهر بعنوان: "أفريقيا في القلب.. من أجل المناخ"، تحت شعار: "بيئتنا حياتنا"، وذلك بحضور أ.د/ سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر.



وقد تسلم الدرع نائبًا عن وزير الأوقاف الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.

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وافتتح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وعدد من عمداء جامعة الأزهر، معرضا لجامعة الأزهر تحت شعار" بيئتنا حياتنا".

اهتمام الأزهر بالطلاب والعناية بهم

قال وكيل الأزهر إننا نهتم بطلابنا اهتماما كبيرا ونعمل على تطوير مواهبهم وقدراتهم لنخرج للمجتمع نماذج تفيده وتقدم له اختراعات جديدة تعمل على تقدم وطننا الغالي، مبينا أن هذه النماذج والاختراعات توضح اهتمام جامعة الأزهر بالبحث العلمي وهذا ما جعلها تتقدم في تصنيفات الجامعات، مقدما الشكر لكل المشاركين في معرض جامعة الأزهر.

معرض جامعة الأزهر

جدير بالذكر أنه شارك في معرض جامعة الأزهر طالبات من كلية الدراسات الإنسانية بقسميها رياض الأطفال والجغرافيا وكذا طلاب من كلية الزراعة والهندسة، وقدم الطلاب والطالبات اختراعات ورسومات متميزة، كما قدموا ابتكارات جديدة تفيد طلاب المراحل الأولية في التعليم في الفهم والاستذكار وتحفزهم على الحفاظ على البيئة.

وتنظم جامعة الأزهر اليوم الثلاثاء، وعلى مدار ثلاثة أيام متواصلة بمركز الأزهر للمؤتمرات، فعاليات الملتقى البيئي العاشر بعنوان: "أفريقيا في القلب.. من أجل المناخ" تحت شعار "بيئتنا حياتنا"، حيث يناقش الملتقى خمسة محاور رئيسة هي: التنمية الاقتصادية وبناء المرونة للعمل المناخي، الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ES6، دور الجامعات في التحول الرقمي نحو الاقتصاد الأخضر، حشد التمويل العلمي للتكيف والمرونة، المساهمات الطلابية في المشروعات الخضراء، تنمية الأفكار والإبداع لطلاب الجامعات.