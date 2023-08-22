الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

إهداء درع جامعة الأزهر لوزير الأوقاف تقديرًا لجهوده في نشر الفكر الوسطي

اهداء درع جامعة الأزهر
اهداء درع جامعة الأزهر لوزير الأوقاف، فيتو

أهدى أ.د محمد محمود الضويني وكيل الأزهر الشريف درع جامعة الأزهر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء تقديرًا لجهوده في نشر الفكر الوسطي المستنير، وجاء ذلك خلال فعاليات الملتقى البيئي العاشر لجامعة الأزهر بعنوان: "أفريقيا في القلب.. من أجل المناخ"، تحت شعار: "بيئتنا حياتنا"، وذلك بحضور أ.د/ سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر.

 


وقد تسلم الدرع نائبًا عن  وزير الأوقاف الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.

Advertisements

 

وافتتح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية،  والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وعدد من عمداء جامعة الأزهر، معرضا لجامعة الأزهر تحت شعار" بيئتنا حياتنا".

اهتمام الأزهر بالطلاب والعناية بهم

قال وكيل الأزهر إننا نهتم بطلابنا اهتماما كبيرا ونعمل على تطوير مواهبهم وقدراتهم لنخرج للمجتمع نماذج تفيده وتقدم له اختراعات جديدة تعمل على تقدم وطننا الغالي، مبينا أن هذه النماذج والاختراعات توضح اهتمام جامعة الأزهر  بالبحث العلمي وهذا ما جعلها تتقدم في تصنيفات الجامعات، مقدما الشكر لكل المشاركين في معرض جامعة الأزهر.

 

 

معرض جامعة الأزهر

جدير بالذكر أنه شارك في معرض جامعة الأزهر طالبات من كلية الدراسات الإنسانية بقسميها رياض الأطفال والجغرافيا وكذا طلاب من كلية الزراعة والهندسة، وقدم الطلاب والطالبات اختراعات ورسومات متميزة، كما قدموا ابتكارات جديدة تفيد طلاب المراحل الأولية في التعليم في الفهم والاستذكار وتحفزهم على الحفاظ على البيئة.

وتنظم جامعة الأزهر اليوم الثلاثاء، وعلى مدار ثلاثة أيام متواصلة بمركز الأزهر للمؤتمرات، فعاليات الملتقى البيئي العاشر بعنوان: "أفريقيا في القلب.. من أجل المناخ" تحت شعار "بيئتنا حياتنا"، حيث يناقش الملتقى خمسة محاور رئيسة هي: التنمية الاقتصادية وبناء المرونة للعمل المناخي، الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ES6، دور الجامعات في التحول الرقمي نحو الاقتصاد الأخضر، حشد التمويل العلمي للتكيف والمرونة، المساهمات الطلابية في المشروعات الخضراء، تنمية الأفكار والإبداع لطلاب الجامعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

جامعة الأزهر درع جامعة الأزهر وكيل الأزهر الشريف محمد محمود الضويني الدكتور محمد الضويني الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر

الأكثر قراءة

أزمة قانونية تعطل استلام اللجنة الثلاثية إدارة نادي الزمالك، اعرف التفاصيل

الكأس السعودية: محمد صلاح في اتحاد جدة خلال ساعات

وزير الرياضة: مجلس الزمالك استقال عن طيب خاطر وهذا موقف مرتضى منصور من الانتخابات

"خرج ولم يعد"، الرجاء المغربي يكشف مخطط عمرو وردة لفسخ عقده

الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، إعلان اسم الرئيس الجديد أبريل 2024

علوم البترول والتعدين في المقدمة، تنسيق كليات العلوم 2023 بالدرجات

تنسيق الجامعات 2023، نتيجة المرحلة الثانية أدبي

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كلية الحقوق 2023

Advertisements

منوعات

المزيد

ظهور جديد لـ نيمار مع صديقته في السعودية (فيديو)

وفاة طفلة داخل سيارة بسبب ارتفاع درجة الحرارة

شاب سعودي: مصر هزمت نسل يأجوج ومأجوج والعالم مطالب بحفظ جميلها (فيديو)

في أول حديث بعد الانفصال عن زوجته، رئيس الوزراء الكندي: أركز على أبنائي والمستقبل

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 22-08-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

معلومات مهمة عن أول إصابتين بالمتحور الجديد لفيروس كورونا EG.5 في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري يحذر من الذهاب إلى الدجالين بحجة فك السحر والأعمال: حرام شرعًا

ما حكم القنوت فى صلاة الصبح؟.. أمين الفتوى يجيب

عالم أزهري يقدم حلا خاصا لمنع إدمان الأطفال للسوشيال ميديا

المزيد
الجريدة الرسمية