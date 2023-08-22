الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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اقتصاد

بعد إلغاء رسوم التداول.. سعر الذهب فى الإمارات اليوم

سعر الذهب فى الإمارات
سعر الذهب فى الإمارات اليوم، فيتو

سعر الذهب فى الإمارات اليوم، استقرت أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء  في الأسواق. 

ويعد الذهب في دولة الإمارات العربية المتحدة من أهم المعادن حيث تحتوي الإمارات العربية على تجارة رائجة في هذا المجال، ويقبل الكثير من الإماراتيين على شراء المعدن النفيس داخل الأسواق.

سعر الذهب في الإمارات، وفقًا لآخر تحديث لها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث تواصل الأسعار التراجع متأثرة بالانخفاضات العالمية في سعر المعدن الأصفر.

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سعر الذهب الآن في الإمارات 

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 234 درهمًا.

بلغ سعر عيار الذهب عيار 22 نحو 214 درهمًا.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 205 دراهم.

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 175  درهمًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 1640 درهمًا.

 رسوم التداول المرتبطة بعقد الذهب الفوري

 

سعر الذهب فى الامارات اليوم، أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع، الثلاثاء، عن إلغاء رسوم التداول المرتبطة بعقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وسعيها كذلك لإلغاء رسوم عقودها الآجلة للذهب، بهدف زيادة أحجام التداول وجذب المستثمرين.

وقالت بورصة دبي للذهب والسلع في بيان إن الإعفاء من رسوم عقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة الإسلامية، الذي يجري تداوله تحت الرمز "DGSG"، سوف يسري اعتبارا من 21 أغسطس 2023 حتى 31 ديسمبر 2023.

وخلال هذه الفترة، ستتنازل بورصة دبي للذهب والسلع عن جميع الرسوم الخاصة بها ورسوم شركة دبي لمقاصة السلع، بما في ذلك الرسوم المرتبطة بالتداول والمقاصة والتسليم. ولا يشمل هذا الإعفاء رسوم هيئة الأوراق المالية والسلع البالغة 0.03 دولار، بحسب البيان.

سعر الذهب فى الامارات اليوم

بورصة دبي للذهب والسلع 

كما تسعى بورصة دبي للذهب والسلع للحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لإلغاء رسوم عقودها الآجلة للذهب، وقالت إنها ستطلع السوق على أي مستجدات بهذا الخصوص في الوقت المناسب.

وقال لويس هيمس، المدير التجاري لبورصة دبي للذهب والسلع: "بعد أن شهدنا نموًا كبيرًا في عقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة الإسلامية في بورصة دبي للذهب والسلع منذ إطلاقه في عام 2018، نتوقع أن يؤدي الإعفاء من الرسوم إلى زيادة أحجام التداول وتحفيز الإقبال على تداول العقد على المدى الطويل من خلال جذب مستثمرين جدد من جميع أنحاء المنطقة والعالم".

يذكر أن عقد الذهب الفوري جزءًا من المحفظة المتنوعة لبورصة دبي للذهب والسلع من عقود المعادن الثمينة، بما في ذلك العقود الفورية والآجلة للذهب والفضة والنحاس. وتعمل البورصة على طرح عقود جديدة، مثل عقد الفضة الفوري المتوافق مع الشريعة الإسلامية، والذي تتم مراجعته حاليًا من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، بحسب البيان.

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