تفسير حلم القطط في المنام وعلاقته بالمتاعب والأزمات

تفسير حلم القطط فى المنام، القط حيوان يعشقه كثير من الأشخاص خاصة الاطفال والنساء فهو حيوان جميل ويربيه الكثير من الأشخاص في المنازل، هذا في الواقع أما رؤية القط في المنام فله العديد من التفسيرات المختلفة.

تفسير حلم القط الفارسي في المنام

من يري في المنام القطط يدل ذلك علي أنفاق ذلك الشخص لأمواله في أمور الخير.

اما في حالة ان يري خدوش وخربشة القط فهي إشارة إلى وجود المشكلات والمتاعب بحياة ذلك الشخص، وتعقد علاقاته. ومن يرى في المنام هجوم القط فذلك يدل على وقوع مشاجرة.

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ومن يري في المنام مداعبة القط فهي بشرى بالمقابلة القريبة لأحد الأشخاص ذو قيمة عالية في قلب الرائي.

تفسير حلم قط يفترس ويعض في المنام

من يري في المنام قط يفترس يعض يدل ذلك علي إشارة إلى المتاعب والأزمات.

ومن يري في المنام قتل القط يدل ذلك علي هو انذار بوقوع القهر والظلم في حياة ذلك الشخص.

تفسير حلم القط ذات لون عين أحمر في المنام

من يري في المنام قط عينه حمراء يدل ذلك علي انها إشارة إلى النوايا السيئة والمكائد التي تُحاك ضد ذلك الشخص.

وإذا رأت المراة في المنام القطط فهو يحمل لها بشرى بقدوم الخير نقاء العيش ورخائه.

تفسير حلم سماع صوت القطة في المنام

من يري في المنام سماع صوت القط في المنام يدل ذلك علي المغامرة وفي بعض الأحيان قد يدل على النجاح ولكن بنسبة ضعيفة، وإذا كان صوت ذلك القط مواء فهو أمر غير محمود يشير إلى أن هناك من يتكلم عن ذلك الشخص بكل سوء.

تفسير حلم طرد القطط في المنام والخوف منها

رؤية القط الذكر في المنام ما هو إلا دلالة وإشارة للشخص الماكر والمخادع والخداع والمكر والخيانة والجفاء والهجر والحظ السيء.

إذا كانت القطة مؤنثة فهو على العكس أمر محمود وفال خير يٌبشر بالخير والزرق، ولكن إذا كانت تلك القطة جائعة فهو امر غير محمود ينذر بفقر الشخص واحتياجه الشديد.

إذا كانت تلك القطط صغيرة فهي أمر محمود وفال طيب تبشر بالخير والرزق والسعادة والأخبار الجيدة فقد يكون نجاح أو حمل أو زواج أو مال قادم أو شفاء مريض أو ترقى في وظيفة أو عودة غائب.

تفسير حلم القطط السوداء والبيضاء في المنام

من يري في المنام القطط ذات اللون الأبيض يدل ذلك علي إلا إشارة إلى الرفقة الطيبة الصالحة والأصدقاء الأخيار كما أنها رمز للأمن والأمان والراحة والطمأنينة، كما أنها تكون دلالة على الحفاظ على الأموال.

تفسير حلم رؤية القطط السوداء في المنام من يري في المنما القطط الكثيرة ذات اللون الأسود ما هي إلا فال سيء وأمر غير محمود وإشارة لوجود صديق مخادع وماكر ويكيد المكائد لصاحبه كما أنها إشارة إلى النوايا السيئة الغير صالحة.

تفسيرحلم القطط تأكل اللحم للعزباء

إذا رأت العزباء القطط في المنام قطًا فهو إشارة إلى أن هناك أحد ما في حياتها يتصف بالمكر والخداع والخيانة وأنه غير جدير بثقتهم وأمانتها وحبها وزواجها.

تفسير حلم القطط في المنام للمتزوجة

إذا رأت المتزوجة في منامها قطًا فهو أمر غير محمود وفأل سيء يشير إلى الفشل في زواجها.

تفسير حلم القطط تهاجم للحامل فى المنام

إذا رأت المرأة الحامل في منامها قطًا فهو أمر محمود يُبشر بإنجابها مولود ذكر والله اعلم.