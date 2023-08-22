الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

رفع 2500 طن قمامة ومواصلة أعمال التشجير بالبحيرة

رفع 2500 طن قمامة
رفع 2500 طن قمامة ومواصلة أعمال التشجير بالبحيرة، فيتو

أعلنت محافظة البحيرة عن رفع 2500 طن قمامة، ومواصلة أعمال التشجير بنطاق مدن ومراكز البحيرة تنفيذا لتعليمات  الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة لرؤساء الوحدات المحلية بمواصلة الحملات اليومية لمتابعة الحالة العامة للنظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، ومتابعة تنفيذ أعمال زراعة الأشجار المثمرة على جانبي الطرق والشوارع الرئيسية ومداخل المدن لمواجهة التغيرات المناخية بزيادة المساحات الخضراء ولإضفاء المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة.

Advertisements

رفع 2500 طن قمامة ومواصلة أعمال التشجير بالبحيرة

حيث نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مكبرة للنظافة لرفع المخلفات والتراكمات من نقاط التجمع ونقلها إلى المقالب العمومية، وأسفرت عن رفع 2500 طن قمامة بنطاق  10 مراكز عبارة عن ( 110 أطنان بالدلنجات - 150 طن بإيتاي البارود - 120 طن بأبو حمص - 140 طن بوادي النطرون - 170طن بالمحمودية - 700 طن بدمنهور - 800 طن بكفر الدوار - 100 طن بحوش عيسى - 90 طن برشيد - 120 طن بكوم حمادة) وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

وفي ذات السياق تم عمل حملة لإزالة التشوينات والبوص والهيش من على جانبي السكه الحديد بنطاق وحدة شابور بكوم حمادة لتلافي خطر الحرائق وكذا للارتقاء بالمظهر الحضاري اللائق وتحسين البيئة.

وضمن متابعة مبادرة " 100 مليون شجرة" واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابو المطامير زراعة أشجار وري المزروعات بالحديقة المركزيه بشارع عبد المنعم رياض.

وبمركز ومدينة الدلنجات تم قص وتقليم  الأشجار وسعف النخيل بمداخل ومخارج المدينه لإظهار المركز بالشكل الجمالي والحضاري اللائق. كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاي البارود  أعمال زراعة وري الأشجار بالمزكز بالتنسيق مع إدارة شئون البيئة للحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري.

وشددت  نائب محافظ البحيره علي إستمرار حملات النظافة والتجميل والتشجير بصفة يومية خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وتفعيل زراعة الأشجار المثمرة بمختلف الشوارع والميادين والمدارس والمنشآت الحكومية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة لتوفير بيئة صحية نظيفة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البحيرة أعمال التشجير طن قمامة 100 مليون شجرة الاشجار المثمرة الدكتورة نهال بلبع الحالة العامة للنظافة التغيرات المناخية

مواد متعلقة

الإصلاح الزراعي بالبحيرة يدشن حملة للنهوض بمحصول القمح وتأمين الغذاء

وفد ألماني يتفقد أنشطة برنامج إدارة مياه دلتا النيل بزراعة البحيرة

وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان يختتم زيارته لمحافظة البحيرة

رفع 734 إشغال طريق وإزالة 31 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة

مؤتمر بزراعة دمنهور لتحفيز المشاركة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالبحيرة

إجراء 19 عملية جراحية متنوعة بمبادرة "يوم فى حب مصر" بالبحيرة

5465 طالبا يستعدون لأداء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالبحيرة

ضبط مركز بتهمة إيهام المرضى بالعلاج عن طريق الأكسجين النشط بالبحيرة

الأكثر قراءة

أزمة قانونية تعطل استلام اللجنة الثلاثية إدارة نادي الزمالك، اعرف التفاصيل

الكأس السعودية: محمد صلاح في اتحاد جدة خلال ساعات

وزير الرياضة: مجلس الزمالك استقال عن طيب خاطر وهذا موقف مرتضى منصور من الانتخابات

"خرج ولم يعد"، الرجاء المغربي يكشف مخطط عمرو وردة لفسخ عقده

الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، إعلان اسم الرئيس الجديد أبريل 2024

علوم البترول والتعدين في المقدمة، تنسيق كليات العلوم 2023 بالدرجات

تنسيق الجامعات 2023، نتيجة المرحلة الثانية أدبي

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كلية الحقوق 2023

Advertisements

منوعات

المزيد

ظهور جديد لـ نيمار مع صديقته في السعودية (فيديو)

وفاة طفلة داخل سيارة بسبب ارتفاع درجة الحرارة

شاب سعودي: مصر هزمت نسل يأجوج ومأجوج والعالم مطالب بحفظ جميلها (فيديو)

في أول حديث بعد الانفصال عن زوجته، رئيس الوزراء الكندي: أركز على أبنائي والمستقبل

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 22-08-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

معلومات مهمة عن أول إصابتين بالمتحور الجديد لفيروس كورونا EG.5 في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري يحذر من الذهاب إلى الدجالين بحجة فك السحر والأعمال: حرام شرعًا

ما حكم القنوت فى صلاة الصبح؟.. أمين الفتوى يجيب

عالم أزهري يقدم حلا خاصا لمنع إدمان الأطفال للسوشيال ميديا

المزيد
الجريدة الرسمية