أعلنت محافظة البحيرة عن رفع 2500 طن قمامة، ومواصلة أعمال التشجير بنطاق مدن ومراكز البحيرة تنفيذا لتعليمات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة لرؤساء الوحدات المحلية بمواصلة الحملات اليومية لمتابعة الحالة العامة للنظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، ومتابعة تنفيذ أعمال زراعة الأشجار المثمرة على جانبي الطرق والشوارع الرئيسية ومداخل المدن لمواجهة التغيرات المناخية بزيادة المساحات الخضراء ولإضفاء المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة.

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رفع 2500 طن قمامة ومواصلة أعمال التشجير بالبحيرة

حيث نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مكبرة للنظافة لرفع المخلفات والتراكمات من نقاط التجمع ونقلها إلى المقالب العمومية، وأسفرت عن رفع 2500 طن قمامة بنطاق 10 مراكز عبارة عن ( 110 أطنان بالدلنجات - 150 طن بإيتاي البارود - 120 طن بأبو حمص - 140 طن بوادي النطرون - 170طن بالمحمودية - 700 طن بدمنهور - 800 طن بكفر الدوار - 100 طن بحوش عيسى - 90 طن برشيد - 120 طن بكوم حمادة) وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

وفي ذات السياق تم عمل حملة لإزالة التشوينات والبوص والهيش من على جانبي السكه الحديد بنطاق وحدة شابور بكوم حمادة لتلافي خطر الحرائق وكذا للارتقاء بالمظهر الحضاري اللائق وتحسين البيئة.

وضمن متابعة مبادرة " 100 مليون شجرة" واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابو المطامير زراعة أشجار وري المزروعات بالحديقة المركزيه بشارع عبد المنعم رياض.

وبمركز ومدينة الدلنجات تم قص وتقليم الأشجار وسعف النخيل بمداخل ومخارج المدينه لإظهار المركز بالشكل الجمالي والحضاري اللائق. كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاي البارود أعمال زراعة وري الأشجار بالمزكز بالتنسيق مع إدارة شئون البيئة للحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري.

وشددت نائب محافظ البحيره علي إستمرار حملات النظافة والتجميل والتشجير بصفة يومية خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وتفعيل زراعة الأشجار المثمرة بمختلف الشوارع والميادين والمدارس والمنشآت الحكومية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة لتوفير بيئة صحية نظيفة للمواطنين.