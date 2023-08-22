حبس عامل بتهمة حيازة كميات من قطع أثرية في المنيا

قررت النيابة العامة حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى ضوء الاتهامات المنسوبة اليهم بحيازة كميات من قطع أثرية قبل بيعها فى المنيا.

كانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تمكنت من ضبط 256 قطعة أثرية ترجع للعصر الرومانى قبل بيعها فى المنيا .

ضبط 256 قطعة أثرية قبل بيعهم فى المنيا

ضبط 256 قطعة أثرية قبل بيعهم فى المنيا

وأكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار حيازة (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة المنيا) لقطع أثرية بقصد الاتجار بها.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (256 قطعة عبارة عن "عملات أثرية تعود للعصر الرومانى – تماثيل مختلفة الأشكال والأحجام "، وبعرض المضبوطات على الجهات المعنية أفادت بأثريتها).

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وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها.. كما أقر بتحصله عليها من ناتج أعمال الحفر والتنقيب التى قام بها خلسة بدائرة مركز شرطة بنى مزار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى الحفاظ على التراث الثقافى والأثرى المصرى والتصدى بحسم لجرائم الاتجار فى القطع الأثرية.

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