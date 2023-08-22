"التموين" تعلن عن ممارسة جديدة لتوريد 1500 طن زيت خام لتعزيز المخزون الاستيراتيجي

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 6 لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( 1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد) ، لتعزيز المخزون الإستيراتيجي.

وأكدت الهيئة العامة للسلع التموينية أنه من المقرر تسليم الكميات المتعاقد عليها خلال الفترة من 5 إلى 20 أكتوبر 2023 ومن 25 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2023.

وأشارت إلى أن جلسة فض المظاريف والبت فيها يوم الخميس الموافق 24 اغسطس 2023 الساعة الثانية عشرة صباحا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينيه بالحي الحكومي بالعاصمة الادارية بمبنى وزارة التموين الدور الثالث، وباقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.

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الهيئة العامة للسلع التموينية

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية قد أعلنت عن ممارسة رقم (1) لعام 2024/2023 لتوريد زيت عباد مستورد مكرر معبأ في عبوات 1 لتر لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية وبحد أدنى 5000 طن خالص الرسوم الجمركية والتخليص والنقل تسليم مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

ومن المقرر أن يتم تسليم الزيت خلال شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023.

وأوضحت الهيئة العامة للسلع التموينية أن تقدم أسعار العروض على أساس CIF $ للطن بالسداد At Sight وبتسهيلات موردين 180 يوما.

المخزون الإستراتيجي من الزيت

وتسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز المخزون الإستراتيجي من سلعة الزيت، لصرفها على البطاقات التموينية التي يستفيد منها نحو 64 مليون مواطن.

وتقوم وزارة التموين من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الزيت من خلال الإعلان عن ممارسات لتوريد الزيت الخام، أو الإستيراد من الخارج، ويبلغ المخزون الإستراتيجي من الزيت 5.7 شهور.

نصيب الفرد من الزيت

وتقوم وزارة التموين بصرف زجاجة زيت عبوة 800 مللي لكل فرد على بطاقة التموين وبحد أقصى 4 زجاجات زيت.

ويبلغ سعر زجاجة زيت الخليط 800 مللي 30 جنيهًا على البطاقات التموينية، ويتم صرفها من خلال 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية.

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف مقررات شهر أغسطس لصالح 64 مليون مواطن مقيدين علي 23 مليون بطاقة، وذلك عبر 40 منفذا على مستوى الجمهورية.