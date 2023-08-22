الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

القاهرة للمسرح التجريبي يكشف جدول الندوات والموائد المستديرة في الدورة الثلاثين

جانب من المؤتمر،
جانب من المؤتمر، فيتو

أعلنت لجنة الندوات والمحاور الفكرية في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، عن الندوات والجلسات الفكرية التي ستقام على هامش الدورة الثلاثين من المهرجان لهذا العام.

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، والمقام بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، وكوكبة من المسرحيين والنقاد.

 

لجنة الأبحاث والندوات

لجنة الأبحاث العلمية والندوات مكونة من كل من: د. سامح مهران رئيسا، وعضوية د. أحمد مجاهد، د. محمد سمير الخطيب، د. محمد أمين عبدالصمد، ومقرر اللجنة ريهام أحمد.

 

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ندوات مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي 

ويشهد يوم السبت 2 سبتمبر 2023، إقامة جلسة بعنوان "الجغرافيا الثقافية وفنون الأداء" الساعة 10 صباحا، بقاعة الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة، ويشارك فيها كل من: د. محمد المحمدي رزق، مختار سعد شحاتة، عبد الناصر حنفي، د. سيد الإمام، ويعقب على الندوة هشام كفارنه (سوريا)، ويدير الجلسة السفير علي شبو (الأردن).

 

وفي اليوم نفسه يقام جلسة تحت عنوان التجريب المسرحي في الخليج العربي، في تمام الساعة 12.30 ظهرا، بقاعة الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة، ويشارك فيها كل من: د.عزة القصابي (سلطنة عمان)، يوسف الحمدان (البحرين)، فهد ردة الحارثي (السعودية)، مجدي محفوظ  (مصر)، ويعقب على الجلسة د. جميلة زقاي (الجزائر)، ويدير الجلسة للنقاش د. محمد زعيمة (مصر).

 

ويقام في يوم الأحد 3 سبتمبر 2023، جلسة تحت عنوان "التجريب المسرحي في العراق والشام" في تمام الساعة 10 صباحا بقاعة الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة، ويشارك فيها كل من: د. عبيدو باشا (لبنان)، د. عمر نقرش (الأردن)، ميسون علي (سوريا)، د. رياض موسي سكران (العراق)، ويعقب على الجلسة د. عبد الواحد بن ياسر (المغرب)، ويدير الجلسة للحوار د. هشام زين الدين (لبنان).

 

وفي اليوم نفسه، تقام جلسة تحت عنوان "التجريب المسرحي في المغرب العربي"، في تمام الساعة الساعة 12.30 ظهرا، ويشارك فيها كل من: سعاد بن سليمان (تونس)، لخضر المنصوري (الجزائر)، د. عبدالواحد بن ياسر (المغرب)، ويعقب على الجلسة عبد الناصر حنفي، ويدير الجلسة للنقاش عبد الجبار خمران (المغرب).

 

وفي يوم الاثنين 4 سبتمبر 2023، يقام في تمام العاشرة صباحا، جلسة تحت عنوان "التجريب المسرحي في المهجر" يشارك فيها كل من: فاروق صبري (العراق/ نيوزلاندا)، د. محمد سيف (العراق/ فرنسا)، د. جميلة زقاي (الجزائر)،  ويعقب على الندوة يوسف الحمدان (البحرين)، ويدير الجلسة: الكاتبة رشا عبد المنعم (مصر).

 

ويقام في تمام الساعة 12.30 ظهرا، مائدة مستديرة بعنوان "التجريب المسرحي في مصر مشكلات وحلول" ويشارك فيها كل من: المخرج ناصر عبد المنعم، المخرج  انتصار عبد الفتاح، د. حسام عطا، المخرج طارق الدويري، المخرجة عبير علي، الناقد أحمد خميس، الناقد أحمد عبدالرازق أبو العلا، الناقد محمد مسعد، د. عبد الكريم الحجراوي، ويدير الجلسة د. سامية حبيب.

 

ويقام في يوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، جلسة تحت عنوان "60 عامًا من مسرح الطليعة" في تمام الساعة 10 صباحا، ويشارك فيها كل من: د. سيد علي إسماعيل (الطليعة والأحداث الوطنية)، د. محمود سعيد (الطليعة والمأثور الشعبي المصري)، محمد علام (الطليعة والمسرح الأوروبي)، المخرج عادل حسان (مسرح الطليعة إلي أين؟)، ويدير الجلسة الناقد محمد الروبي. 

 

ويقام في تمام الساعة 12.30 ظهرا، مائدة مستديرة لرؤساء ومديري المهرجانات: أحمد أبورحيمة، إسماعيل عبد الله، د. سامح مهران، عبد اللاه السناني، عقباوي الشيخ، علي عليان، مازن الغرباوي، معز مرابط.

 

 

مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي 

وتنعقد فعاليات الدورة الثلاثين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الفترة من 1 حتى 8 سبتمبر المقبل، ويقام حفل الافتتاح على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

 

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