محافظ قنا يشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقاولين المتخاذلين

شدد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المقاولين المتأخرين عن تنفيذ البرنامج الزمني للمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بجميع مراكز المحافظة والاستفادة من الخطط السابقة

وكلف المحافظ بعدم إسناد أي مشروعات مستقبلية لهؤلاء المقاولون، بالإضافة إلى توقيع غرامات رادعة للمقاولين غير الملتزمين بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع مهندسي الإدارات الهندسية ومسئولي العقود والمشتريات بالوحدات المحلية ومديريتي الطرق والنقل والإسكان، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات المُدرجة ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة لعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

وحضر اللقاء كلا من الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، والمهندس صالح محمود مدير عام مديرية الطرق والنقل، والمهندس محمد عبد الحفيظ مدير عام مديرية الإسكان، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، والسادة رؤساء الوحدات المحلية.

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ووجه محافظ قنا، مهندسي الإدارات الهندسية بضرورة المتابعة المستمرة والتفتيش الدوري على كافة المشروعات التي يجري تنفيذها بنطاق المحافظة وإلزام كافة الشركات المنفذة للمشروعات بمراعاة معايير الجودة ومطابقتها للمواصفات القياسية والمعايير الفنية المطلوبة بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.

يذكر أن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر قام بتنفيذ عدد من الدورات التدريبية لبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية علي إدارة التنمية وضمان استدامة هذه المشروعات الاستثمارية والخدمية علي نحو يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، من خلال عقد 12 دورة تدريبية للإدارات الهندسية استفاد منها 563 متدربا وعقد 22 دورة تدريبية لإدارات التخطيط استفاد منها 868 متدربا، وعقد 18 دورة تدريبية لإدارات التعاقدات والمشتريات استفاد منها 359 متدربا.