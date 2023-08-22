الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ قنا يشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقاولين المتخاذلين

محافظ قنا،فيتو
محافظ قنا،فيتو

شدد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المقاولين المتأخرين عن تنفيذ البرنامج الزمني للمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بجميع مراكز المحافظة والاستفادة من الخطط السابقة

وكلف المحافظ بعدم إسناد أي مشروعات مستقبلية لهؤلاء المقاولون، بالإضافة إلى توقيع غرامات رادعة للمقاولين غير الملتزمين بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

 جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده  مع مهندسي الإدارات الهندسية ومسئولي العقود والمشتريات بالوحدات المحلية ومديريتي الطرق والنقل والإسكان، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات المُدرجة ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة لعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ 

وحضر اللقاء كلا من الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، والمهندس صالح محمود مدير عام مديرية الطرق والنقل، والمهندس محمد عبد الحفيظ مدير عام مديرية الإسكان، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، والسادة رؤساء الوحدات المحلية.

Advertisements

ووجه محافظ قنا، مهندسي الإدارات الهندسية بضرورة المتابعة المستمرة والتفتيش الدوري على كافة المشروعات التي يجري تنفيذها بنطاق المحافظة وإلزام كافة الشركات المنفذة للمشروعات بمراعاة معايير الجودة ومطابقتها للمواصفات القياسية والمعايير الفنية المطلوبة بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.

يذكر أن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر قام بتنفيذ عدد من الدورات التدريبية لبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية علي إدارة التنمية وضمان استدامة هذه المشروعات الاستثمارية والخدمية علي نحو يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، من خلال عقد 12 دورة تدريبية للإدارات الهندسية استفاد منها 563 متدربا وعقد 22 دورة تدريبية لإدارات التخطيط استفاد منها 868 متدربا، وعقد 18 دورة تدريبية لإدارات التعاقدات والمشتريات استفاد منها 359 متدربا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أشرف الداودي محافظ قنا اللواء أشرف الداودى محافظ قنا قنا محافظة قنا محافظ قنا

مواد متعلقة

محافظ قنا يبحث مقترح تطوير المرحلة الثانية من كورنيش النيل بنقادة

سكرتير عام قنا يناقش مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة بتكلفة 1.146 مليار جنيه

محافظ قنا يستقبل 90 مواطنا بمكتبه لبحث شكواهم

دواوين القرية المريمية تستقبل زوار العذراء مريم في قنا (صور)

الأكثر قراءة

وزير الرياضة: مجلس الزمالك استقال عن طيب خاطر وهذا موقف مرتضى منصور من الانتخابات

الحد الأدنى لكليات المرحلة الثانية، تنسيق تمريض 2023

بعد رحيل مرتضى منصور، هشام يكن يتواجد في نادي الزمالك لهذا السبب

الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، إعلان اسم الرئيس الجديد أبريل 2024

الكأس السعودية: محمد صلاح في اتحاد جدة خلال ساعات

علوم البترول والتعدين في المقدمة، تنسيق كليات العلوم 2023 بالدرجات

طوارئ في مترو الأنفاق والسكة الحديد لمواجهة متحور كورونا الجديد EG.5

بدأ بتبرعات 300 مليون جنيه، صندوق مالي جديد مخصص لحل أزمات الزمالك

Advertisements

منوعات

المزيد

وفاة طفلة داخل سيارة بسبب ارتفاع درجة الحرارة

شاب سعودي: مصر هزمت نسل يأجوج ومأجوج والعالم مطالب بحفظ جميلها (فيديو)

في أول حديث بعد الانفصال عن زوجته، رئيس الوزراء الكندي: أركز على أبنائي والمستقبل

السجن 42 عاما لعراقي متهم في سرقة 9 مليارات دينار

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 22-08-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

نصائح وزارة الصحة للحماية من متحور فيروس كورونا الجديد Eg.5 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الكي بالنار في المنام وعلاقته بالغيبة والنميمة ومنع الزكاة

ما حكم القنوت فى صلاة الصبح؟.. أمين الفتوى يجيب

عالم أزهري يقدم حلا خاصا لمنع إدمان الأطفال للسوشيال ميديا

المزيد
الجريدة الرسمية