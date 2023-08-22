النقل تنظم ورشة بميناء الإسكندرية عن الصحة الإنجابية

وجه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وحدة تكافؤ الفرص بوزارة النقل باستكمال دورها وانخراطها بشكل أكبر في تحقيق خدمة للعاملين برفع الوعى الصحى وتنفيذ العديد من برامج التوعية ذات العلاقة بمحاور الارتقاء بالأسرة المصرية ورفع الوعي الصحي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للسيدات العاملات داخل وزارة النقل والجهات التابعة ومن خلال خطة الوحدة للعام المالي 2023-2024

من جانبه وجه اللواء بحري نهاد شاهين على شاهين – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية بالعمل على تنظيم الندوة التوعوية داخل قاعة الاجتماعات بمقر الهيئة العامة لميناء الاسكندرية حيث تم استقبال ما يزيد على 75 من السيدات والآنسات العاملات بالهيئة وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة للاستفادة من الندوة التوعوية الخاصة بصحة المرأة ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بهدف تثقيف المرأة والتوعية عن الشائعات الخاطئة وتصحيح المفاهيم للحفاظ على صحة الأم والجنين أثناء الحمل خاصةً ان هذه الندوات تتيح التواصل مع السيدات العاملات بمختلف الجهات التابعة لوزارة النقل وطبقًا للخطة الموضوعة من وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة لتنظيم العديد من الندوات التوعوية الخاصة بصحة المرأة والوسائل المختلفة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والعنف ضد المرأة والتثقيف المجتمعي بشكل عام لكافة العاملات بقطاعات الوزارة على مستوي الجمهورية.

ورشة بميناء الإسكندرية عن الصحة الإنجابية

وحضر الندوة ممثلين عن قطاع السكان وتنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية وتوفير سيارة قافلة طبية مجهزة من بداية اليوم حيث تم اختيار نخبة منتقاة من العاملات بالوزارة وهيئاتها التابعة وعددهم (4) موظفة لتوصيل رسائل التوعية بالصحة الانجابية على الهيئات والشركات التابعة حيث قام المحاضرين بمناقشة عدة موضوعات أهمها الكشف المبكر عن الأورام ولماذا تنظيم الأسرة والتعرف على مختلف وسائل تنظيم الأسرة وأيضا رسائل التنظيم ما بعد الولادة ووشرح أهم الشائعات المتداولة حول تنظيم الأسرة وأيضا والتعريف بالخدمات المقدمة للمرأة بوحدات ومراكز وزارة الصحة ونظام وأدوات المتابعة المستمرة حيث أشرفت على شرح المادة العلمية السيدة الدكتورة فيروز سليم رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى السكة الحديد.

ووعدت رئيسة وحدة تكافؤ الفرص بالعمل الدؤوب لتحضير العديد من ورش العمل القادمة التى تهم المرأة المصرية وستبذل الوحدة ولجنتها الرئيسية قصارى جهدها للوصول الى كافة العاملات بالوزارة مشيرة الى انه جارى التنسيق لعقد ورش توعية للعاملات بجميع الهيئات والجهات التابعة على التوالي.

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