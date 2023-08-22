طريقة عمل طاجن مكرونة بالسي فوود مع الشيف فيفيان فريد (فيديو)

طاجن مكرونة بالسي فوود، طريقة عمل طاجن مكرونة بالسي فوود، من الأكلات الشعبية والفاخرة التى لها عشاق كثيرون لمذاقها المميز.

وطريقة عمل طاجن مكرونة بالسي فوود، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وبدلا من شرائها بأسعار عالية، تفضل ربات البيوت طرق تحضيرها فى المنزل.

قدمت الشيف فيفيان فريد، خلال برنامجها كل يوم أكلة، طريقة عمل أكلة "طاجن مكرونة بالسي فوود" والتي كانت مقاديرها كالتالي:

المكونات

250 جم جمبري مقشر

250 جم كاليمارى

علبة تونة قطع

100 من أصابع الكابوريا

كيس مكرونة على شكل أصداف

نصف كوب ذرة مسلوقة

نصف كوب بسلة مسلوقة

نصف كوب جزر مسلوق

معلقة زيت عباد الشمس

معلقة ثوم مفروم

ملح وفلفل أبيض

علبة زبادي 125 جم

3 ملاعق كبيرة مايونيز

فص ثوم مفروم

عصير ليمون

نصف ملعقة زنجبيل مبشور

ملعقة كبيرة شبت مفروم

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الطريقة

يشوح الجمبري والكاليماري في معلقة ثوم ومعلقة زيت ثم يوضع الملح والفلفل الأبيض وعصير الليمون.

بعد مرور 6 دقائق نطفئ النار ونضع الصوص الناتج من عملية التسوية جانبًا حتى نستخدمه في الدريسينج الخاص بالسلاطة.

نضع كوب زبادي مع 3 ملاعق مايونيز مع الليمون والثوم المفروم والزنجبيل مع الصوص الناتج من التسوية ونخلط، يخلط الدريسينج مع المكرونة المسلوقة الباردة.

ونضيف باقى المكونات الجمبرى والكاليمارى وأصابع الكابوريا والتونة والشبت ونخلط وتقدم.