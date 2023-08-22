الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل طاجن مكرونة بالسي فوود مع الشيف فيفيان فريد (فيديو)

مكرونة بالسي فوود،فيتو
مكرونة بالسي فوود،فيتو

طاجن مكرونة بالسي فوود، طريقة عمل طاجن مكرونة بالسي فوود، من الأكلات الشعبية والفاخرة التى لها عشاق كثيرون لمذاقها المميز.

وطريقة عمل طاجن مكرونة بالسي فوود، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وبدلا من شرائها بأسعار عالية، تفضل ربات البيوت طرق تحضيرها فى المنزل.

قدمت الشيف فيفيان فريد، خلال برنامجها كل يوم أكلة، طريقة عمل أكلة "طاجن مكرونة بالسي فوود" والتي كانت مقاديرها كالتالي:
المكونات
250 جم جمبري مقشر
250 جم كاليمارى
علبة تونة قطع
100 من أصابع الكابوريا
كيس مكرونة على شكل أصداف
نصف كوب ذرة مسلوقة
نصف كوب بسلة مسلوقة
نصف كوب جزر مسلوق
معلقة زيت عباد الشمس
معلقة ثوم مفروم
ملح وفلفل أبيض
علبة زبادي 125 جم
3 ملاعق كبيرة مايونيز
فص ثوم مفروم
عصير ليمون
نصف ملعقة زنجبيل مبشور
ملعقة كبيرة شبت مفروم

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الطريقة
يشوح الجمبري والكاليماري في معلقة ثوم ومعلقة زيت ثم يوضع الملح والفلفل الأبيض وعصير الليمون.

بعد مرور 6 دقائق نطفئ النار ونضع الصوص الناتج من عملية التسوية جانبًا حتى نستخدمه في الدريسينج الخاص بالسلاطة.

نضع كوب زبادي مع 3 ملاعق مايونيز مع الليمون والثوم المفروم والزنجبيل مع الصوص الناتج من التسوية ونخلط، يخلط الدريسينج مع المكرونة المسلوقة الباردة.

ونضيف باقى المكونات الجمبرى والكاليمارى وأصابع الكابوريا والتونة والشبت ونخلط وتقدم.

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