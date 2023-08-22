الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل "طاجن السبيط بالصلصة" مع الشيف فيفيان فريد (فيديو)

السبيط،فيتو
السبيط،فيتو

طريقة عمل طاجن السبيط.. طاجن السبيط من أكلات السى فود المميزة، التى تقدم بجانب أرز السمك، والسلطة، وهى أكلة بحرية يعشقها المصريون كثيرا، وتقدم بطرق عديدة.

طريقة عمل طاجن السبيط

قدمت الشيف فيفيان فريد، خلال برنامجها كل يوم أكلة، طريقة عمل أكلة "طاجن السبيط بالصلصة" والتي كانت مقاديرها كالتالي:

المكونات:- 200 جرام سبيط

200 جرام جمبرى

2 بصلة شرائح

2 ثمرة فلفل ألوان شرائح

2 فص ثوم

بشر طماطم صغيرة

جزر مبشور

كسبرة خضراء

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شبت

ملح

فلفل

كمون

جوزة الطيب

 

طريقة عمل طاجن السبيط:-

نشوح البصل ثم الفلفل والثوم ونقلب جيدا ثم نضع السبيط والجمبري ونقلب، ثم نضيف الطماطم والجزر وأخيرا الطماطم والخضرة ونقلب، بعدها نصب كوب ماء ونتركه يغلى مرة ثم ندخله الفرن لمدة 15 دقيقة، ويقدم ساخنا.

 

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