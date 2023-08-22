إصابة سائق في اصطدام واشتعال سيارة مواد بترولية على الطريق الساحلي بالضبعة (صور)
أصيب سائق سيارة نقل مواد بترولية في حادث تصادم سيارته مع سيارة أخرى على طريق الإسكندرية - مطروح الساحلي بمنطقة الضبعة مما أدى إلى اشتعال النيران في سيارة المواد البترولية.
وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف والإطفاء إلى مكان الحادث.
وتوقفت الحركة المرورية بطريق الإسكندرية - مطروح بالضبعة وسط محاولات لإطفاء النيران وتسيير الحركة المرورية من قبل قوات الأمن.
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