الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

إصابة سائق في اصطدام واشتعال سيارة مواد بترولية على الطريق الساحلي بالضبعة (صور)

إصابة سائق في اصطدام
إصابة سائق في اصطدام واشتعال سيارة مواد بترولية، فيتو

أصيب سائق سيارة نقل مواد بترولية في حادث تصادم سيارته مع سيارة أخرى على طريق الإسكندرية - مطروح الساحلي بمنطقة الضبعة مما أدى إلى اشتعال النيران في سيارة المواد البترولية. 

 وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف والإطفاء إلى مكان الحادث. 

 

وتوقفت الحركة المرورية بطريق الإسكندرية - مطروح بالضبعة وسط محاولات لإطفاء النيران وتسيير الحركة المرورية من قبل قوات الأمن. 

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

حادث تصادم مطروح تصادم الضبغة تصادم سيارة مواد بترولية طريق الإسكندرية مطروح الساحلي حادث طريق الضبعة

مواد متعلقة

5 جثث و12 مصابا الحصيلة النهائية لحادث انقلاب ميكروباص بطريق السلوم مطروح (صور)

مصرع 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق مطروح - السلوم (صور)

مصرع سيدة وابنتها وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة بمحور الضبعة

الأكثر قراءة

الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، إعلان اسم الرئيس الجديد أبريل 2024

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كلية الحقوق 2023

علوم البترول والتعدين في المقدمة، تنسيق كليات العلوم 2023 بالدرجات

حادث مروع على الطريق الساحلي واشتعال النيران في 3 سيارات (صور)

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كلية التربية 2023

لجنة جديدة لإدارة الكرة بالزمالك، اعرف التفاصيل

اللحظات الأولى لحادث الطريق الساحلي المروع (فيديو)

شاب سعودي: مصر هزمت نسل يأجوج ومأجوج والعالم مطالب بحفظ جميلها (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

وفاة طفلة داخل سيارة بسبب ارتفاع درجة الحرارة

شاب سعودي: مصر هزمت نسل يأجوج ومأجوج والعالم مطالب بحفظ جميلها (فيديو)

في أول حديث بعد الانفصال عن زوجته، رئيس الوزراء الكندي: أركز على أبنائي والمستقبل

السجن 42 عاما لعراقي متهم في سرقة 9 مليارات دينار

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

نصائح وزارة الصحة للحماية من متحور فيروس كورونا الجديد Eg.5 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري يقدم حلا خاصا لمنع إدمان الأطفال للسوشيال ميديا

تفسير حلم الضرب من الأب في المنام وعلاقته بانتهاء الخلافات الزوجية

من هو النبي الأكثر ذكرا في القرآن الكريم وكم عدد الأنبياء فيه

المزيد
الجريدة الرسمية