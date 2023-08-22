الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال ترميم قصر الملك فؤاد لإقامة مركز خدمات بريدية (صور)

ترميم محطة الملك
ترميم محطة الملك فؤاد بكفر الشيخ، فيتو

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية لترميم محطة الملك فؤاد، والاطلاع على الأعمال التي تمت في المحطة من أعمال تطوير وترميم، إضافة للتعرف على نسب التنفيذ.


وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن محطة الملك فؤاد ستشهد إقامة مركز خدمات بريدية يخدم المنطقة المحيطة، وسيكون تابع لوزارة الاتصالات، بالتعاون والتنسيق مع وزارة النقل، والآثار المصرية.

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وأكد محافظ كفر الشيخ، أن القيادة تولي اهتمامًا كبيرا من خلال الهيئة العامة للآثار، بترميم المباني الأثرية والتاريخية للمحافظة على الطابع الحضاري والتراث للدولة المصرية وكذلك تطوير وتنمية المجتمع المصري للاستفادة من العلوم التكنولوجية الحديثة.

يذكر أن محطة قطار الملك فؤاد أو ما تُعرف باسم «المحطة الملكية»، تعرضت لحالة من الإهمال على مدار أعوام طويلة، بعد أن كانت مبنى له قيمته التاريخية والأثرية، إلى أن تم مؤخرًا بدء أعمال رفع كفاءة وتطوير مبنى المحطة.

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اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ عمرو البشبيشي العلوم التكنولوجية

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